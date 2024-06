Québec accorde près de 304 000 $ à la municipalité de La Tuque pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles





LA TUQUE, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 303 950 $ à la Municipalité de La Tuque pour son projet d'acquisition de bacs destinés à la collecte résidentielle des matières organiques sur l'ensemble de son territoire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra de desservir 6 391 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques et d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire urbain de la municipalité. La collecte de ces matières sera mise en place en octobre 2024 et les matières organiques seront acheminées au site de compostage Énercycle, lorsque l'installation sera finalisée. On estime à 1 500 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui seront collectés annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« On le sait aujourd'hui, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement est une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. Pour les citoyennes et les citoyens, la collecte résidentielle des matières organiques est une façon simple d'y contribuer. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec encourage les municipalités et les villes de toutes les régions à se doter d'un tel système. Déjà, dans l'ensemble du Québec, on constate les impacts du compostage municipal et le vif intérêt qu'il suscite. Je suis certain que ce sera aussi un succès dans la municipalité de La Tuque. Merci de contribuer à faire du Québec une société plus verte et durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière que, tous ensemble, nous participions à réduire les émissions de gaz à effet de serre en extrayant les quantités de matières organiques qui sont envoyées dans les sites de matières résiduelles. L'utilisation du bac brun est un bel exemple de l'engagement des gens d'ici à protéger l'environnement et à participer activement à la lutte contre les changements climatiques. Je suis donc ravie que, grâce à la contribution financière de notre gouvernement, notre belle région puisse en faire davantage. Je remercie la municipalité de La Tuque pour sa volonté de réduire son empreinte écologique, tout en offrant des services de proximité et de qualité à sa communauté. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO2 par année.

Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la SVMO en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 milliard de dollars lui est accordée.

Le PTMOBC, qui a pris fin le 31 décembre 2023, soutient financièrement le milieu municipal, les communautés autochtones ainsi que le secteur privé dans la mise en place et l'agrandissement d'infrastructures de traitement (volet 1) ou l'acquisition d'équipements de collecte (volet 2) permettant de valoriser la matière organique par compostage ou par biométhanisation.

En date du 7 mai 2024, le volet 1 du PTMOBC a soutenu 32 projets, ce qui représente une contribution du Ministère de 317,5 millions de dollars, alors que le volet 2 a appuyé financièrement 82 projets, pour une contribution ministérielle de près de 13,3 millions de dollars. D'autres projets jugés admissibles au programme sont en cours d'analyse.

