Erbe Elektromedizin inaugure un nouveau pôle de compétences pour les dispositifs médicaux à Rangendingen, en Allemagne, et se dote de moyens supplémentaires pour les clients du monde entier





Erbe Elektromedizin a inauguré un nouveau bâtiment de production et de développement à Rangendingen, en Allemagne, après trois ans de travaux de construction. D'une superficie de 25 000 m² pour une valeur de 90 millions EUR, le nouveau bâtiment constitue le plus gros investissement de l'histoire de la Société et ajoute un élément important à son réseau mondial. Le bâtiment abrite la production, le développement de produits, la logistique et l'administration. Erbe va désormais développer et produire des dispositifs de technologie médicale pour les clients du monde entier sur son site de Rangendingen, près de Tübingen. Avec ce nouveau bâtiment, l'entreprise augmente ses capacités et améliore ses équipements pour faire face aux conséquences des crises mondiales. Le bâtiment est une réalisation pionnière en termes de durabilité écologique, sociale et économique. Parmi les invités du 3 mai figuraient le président du Parti libéral-démocrate Christian Lindner et la ministre de l'économie du Bade-Wurtemberg Nicole Hoffmeister-Kraut.

Le 3 mai, Erbe a inauguré sa nouvelle usine de Rangendingen, près de Tübingen. Le nouveau centre de compétences est dédié au développement et à la production de dispositifs médicaux pour nos clients du monde entier. Erbe augmente ses capacités afin d'assurer sa solidité en cas de pénuries d'approvisionnement résultant d'une crise internationale. Erbe garantit ainsi un fonctionnement ininterrompu de ses opérations. Cela nous permet de fournir constamment la plus haute qualité à nos clients du monde entier.

Cependant, il ne peut y avoir de succès économique continu sans durabilité. Pour Erbe, « Made in Germany » signifie l'avenir de l'Allemagne en tant que région économique en harmonie avec une technologie médicale innovante et un rôle pionnier en matière d'entrepreneuriat durable et responsable.

« Erbe est un symbole de ce qui fait la force de notre pays », a expliqué dans son discours Christian Lindner, président du Parti libéral-démocrate. Il a salué la décision d'implantation de la nouvelle usine et souligné l'importance de soutenir les entreprises familiales en déclarant : « Ce sont elles qui créent la prospérité ».

« Avec notre projet de construction à Rangendingen, nous avons ouvert la voie à une nouvelle norme », explique Marcus Felstead, directeur commercial.

« Les clients de demain accorderont encore plus d'importance au développement durable qu'aujourd'hui et nous voulons répondre à cette exigence. »

La planification et la construction du bâtiment ont été réalisées à cette fin. Afin de concrétiser les aspects écologiques, sociaux et économiques de la stratégie de l'entreprise et de les associer au sein d'un bâtiment industriel, Erbe a choisi d'utiliser des matériaux de construction écologiques de haute qualité pour la structure portante et la façade, des technologies d'énergies renouvelables et la mise en oeuvre de nombreuses mesures créant un environnement de travail optimal pour les employés.

En outre, le bâtiment est doté de l'une des plus grandes installations photovoltaïques de la région, ce qui constitue l'un de ses points forts. D'une puissance d'1 MW, les 2 800 panneaux solaires installés sur le toit produisent 610 000 kWh d'électricité par an et couvrent un tiers de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine. À cela s'ajoute une centrale de cogénération alimentée au biogaz neutre en CO2.

« Nous avons appliqué les normes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique et avons atteint le niveau d'efficacité énergétique allemand "KfW 40 Plus" », explique Christian O. Erbe. « Cela signifie que notre bâtiment est plus de deux fois plus économe en énergie que les structures traditionnelles, ce qui en fait un leader dans le domaine du bâtiment industriel durable. »

Le site emploiera jusqu'à 500 collaborateurs qui bénéficieront d'un environnement de travail moderne et axé sur les employés. La responsabilité sociale de l'entreprise inclut également un volet santé spécifique pour les collaborateurs qui comprend un service médical d'entreprise, des semaines de santé et un soutien financier aux activités sportives. Des activités de loisirs sont prévues et le bâtiment est doté d'îlots d'exercice pour le fitness, d'une salle de yoga et de salles de relaxation.

À propos d'Erbe Elektromedizin

Erbe Elektromedizin développe, fabrique et distribue des instruments et dispositifs chirurgicaux dans le monde entier. La Société fournit également des services aux fins d'une utilisation professionnelle de ses produits dans un large éventail de disciplines médicales. Les chirurgiens, les équipes chirurgicales et les patients du monde entier font confiance à la technologie médicale d'Erbe. Les instruments et dispositifs chirurgicaux sont utilisés dans presque tous les domaines spécialisés. Ils sont basés sur l'électrochirurgie combinée à d'autres technologies Erbe. Nos solutions hybrides nous permettent de proposer de nouvelles applications innovantes en médecine.

Secteurs d'activité

Imagerie

Endoscopie

Électrochirurgie

Plasma-chirurgie

Thermofusion

Hydrochirurgie

Cryochirurgie

Un réseau international

18 unités internationales de vente et d'après-vente

4 sites de production

La société Erbe est présente sur 110 marchés internationaux.

Le personnel d'Erbe

Plus de 1 900 employés dans le monde,

dont un millier en Allemagne

Erbe Elektromedizin GmbH

Waldhoernlestr. 17,

72072 Tübingen

www.erbe-med.com

[email protected] m

6 juin 2024 à 13:35

