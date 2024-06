PROJET DE LOI 69 SUR L'ÉNERGIE - MEQ SALUE LA VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT DE MODERNISER LA GESTION ET LA PLANIFICATION DE L'ÉNERGIE AU QUÉBEC





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souligne la volonté de moderniser la gestion et la planification énergétique au Québec avec le dépôt du projet de loi 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, présenté par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon.

Le projet de loi 69 est un pas dans la bonne direction pour mieux soutenir le développement économique et la décarbonation des entreprises québécoises. Cependant, les manufacturiers ont besoin d'accéder à plus d'énergies renouvelables. Selon un sondage réalisé auprès des membres, près de 35 % des entreprises manquent d'électricité pour réaliser leurs projets.

Par ailleurs, il faut souligner la volonté du gouvernement d'avoir une meilleure planification, qui tient compte des défis économiques et de la nécessité de maintenir la compétitivité des entreprises manufacturières. La révision du mode de détermination des tarifs d'électricité, ainsi que la volonté claire de favoriser l'autoproduction et les programmes d'achat d'électricité entre deux entreprises (PPA), sont des avenues positives pour les manufacturiers. MEQ salue aussi la volonté de simplifier les processus d'appels d'offres chez Hydro-Québec. Rappelons cependant qu'il est important de s'assurer que les entreprises manufacturières implantées au Québec puissent avoir accès aux contrats afin de stimuler l'économie des régions.

MEQ poursuivra avec ses membres l'analyse de ce projet de loi costaud dans les prochaines semaines.

Prévisibilité et transparence

MEQ souligne la volonté d'une plus grande transparence et d'une meilleure planification des besoins énergétiques via le Plan de gestion intégré des ressources énergétiques, qui inclura l'ensemble des intervenants gouvernementaux, notamment la Régie de l'énergie. Il est important que cette planification intègre les différentes sources d'énergie disponibles au Québec pour s'assurer d'avoir la bonne ressource qui répond au bon besoin et de permettre une transition énergétique réussie.

La question de la prévisibilité de l'accès aux blocs d'électricité est particulièrement importante. Cette transparence est au coeur du processus décisionnel des entreprises manufacturières concernant leurs investissements et du virage technologique nécessaire pour décarboner l'économie tout en augmentant la productivité.

Des tarifs qui doivent contribuer à assurer la compétitivité des entreprises

Le gouvernement doit s'assurer que les réalités industrielles soient prises en compte dans l'établissement des nouveaux tarifs d'électricité. MEQ souligne l'intention de redonner un rôle plus important à la Régie de l'énergie dans la détermination des tarifs.

Rappelons que le tarif industriel moyenne puissance et commercial a grimpé d'environ 12 % au cours des deux dernières années, et que le tarif industriel grande puissance a subi une hausse d'environ 8 % au cours de la même période. Dans cette logique, MEQ accueille avec retenue l'augmentation proposée du bloc patrimonial.

Il est essentiel que le gouvernement s'assure de la compétitivité des entreprises afin de stimuler l'investissement ici, au Québec. Cela doit être encore le cas si le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs, notamment le rattrapage du PIB avec l'Ontario.

Autoproduction et PPA

MEQ accueille positivement l'ouverture démontrée par le gouvernement qui, d'une part, élargit les possibilités reliées à l'autoproduction et maintient la possibilité des projets pilotes pour un industriel souhaitant s'alimenter à même le réseau de transport d'Hydro-Québec d'un autre distributeur. MEQ demande que le gouvernement du Québec s'assure de la flexibilité et de la rapidité avec laquelle il accordera ces projets pilotes.

Dans le contexte actuel de transition énergétique et de disponibilité limitée d'électricité, il faut s'assurer que les entreprises qui souhaitent développer elles-mêmes de nouvelles capacités puissent le faire. Pour le secteur manufacturier, l'autoproduction et les PPA sont des solutions pertinentes visant, d'une part, à combler les besoins énergétiques et, d'autre part, à augmenter la résilience face aux possibles interruptions de service.

Continuer la collaboration

La réussite collective autour de l'enjeu énergétique passe par une implication de l'ensemble des parties prenantes impliquées. MEQ offre son entière collaboration au ministre, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires, pour améliorer et bonifier son projet de loi.

Citation

« Un projet de loi de cette ampleur démontre le sérieux accordé par le gouvernement face à l'avenir énergétique et la décarbonation du Québec. C'est une modernisation bienvenue, mais qui doit réellement participer à stimuler le développement des entreprises manufacturières, qui ont besoin de plus de transparence et de prévisibilité pour planifier leurs investissements. Les entreprises veulent augmenter leur compétitivité. L'accès aux énergies renouvelables est essentiel pour être en mesure d'investir dans les usines, mais aussi pour mettre en place de nouveaux projets, partout au Québec. »

Mme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de de 213,1 milliards de dollars en 2023.

