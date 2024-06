Des solutions techniques qui améliorent la sécurité des systèmes de batteries





Oerlikon présente une gamme complète de composants de sécurité personnalisés innovants pour les véhicules électriques à batterie (VEB), notamment des boucliers thermiques, des systèmes de guidage des gaz et des séparateurs de cellules novateurs. En cas de feu de batterie, ils améliorent la protection thermique ainsi que la résistance électrique et mécanique des batteries, ce qui peut sauver la vie des passagers.

L'emballement thermique pose un défi de taille dans les systèmes de batteries haute performance et peut potentiellement provoquer d'importants dommages au véhicule et mettre en danger les passagers. « Oerlikon est reconnue sur le marché automobile pour son expertise en ingénierie et son innovation des matériaux. Nous combinons dorénavant des matériaux thermorésistants de pointe soigneusement conçus avec un design intelligent, en vue de créer des systèmes d'isolation thermique qui redéfinissent les normes de l'industrie », a déclaré Marcus Spreckels, responsable de Technology TIS.

Une haute résistance à la chaleur tout en offrant minceur et légèreté

La gamme couvre tous les composants essentiels, des boucliers thermiques et systèmes de guidage des gaz aux séparateurs de cellules, afin de répondre aux besoins de n'importe quel système de batterie et niveau de risque. Ils sont hautement résistants à la chaleur et mécaniquement durables mais néanmoins ultralégers et minces. Ils isolent l'infrastructure à haute tension vitale des batteries, aux niveaux électrique et thermique, réduisant ainsi la probabilité de voir des feux de batterie se propager dans l'habitacle à un stade précoce.

Les composants, qui satisfont aux normes réglementaires de base du Règlement de l'ONU sur la sécurité des véhicules électriques (GTR 20) et leur adoption souvent plus stricte dans différents pays, et dépassent les exigences avancées avec Stop/Zero TP et la fonctionnalité de mobilité minimale, sont à la fois modulables et fiables.

Aucun compromis : des solutions personnalisées pour chaque exigence

Contrairement aux autres fabricants, Oerlikon ne propose pas des produits standards. Marcus Spreckels a affirmé : « Nous développons des solutions personnalisées en termes de matériaux et de design, en tenant compte des exigences de sécurité spécifiques de chaque concept de batterie, sans transiger sur l'encombrement ou le poids. »

C'est là que l'expérience d'Oerlikon dans l'ingénierie automobile entre en jeu : tous les composants peuvent être moulés en 3D, ils peuvent donc être adaptés de manière optimale au design du système de batterie et du véhicule, afin d'offrir une protection maximale. Chaque solution est entièrement personnalisée et prête à être installée selon les exigences individuelles.

Combinaison d'un savoir-faire en matière de science des matériaux et d'une expérience dans l'automobile

Les solutions d'isolation thermique d'Oerlikon pour tous les concepts de sécurité et types de batteries sur le marché représentent un nouveau standard dans l'industrie. Avec leur connaissance approfondie de la science des matériaux, les ingénieurs d'Oerlikon ont créé des matériaux thermorésistants dotés de propriétés nouvelles. En outre, la longue expérience d'Oerlikon sur le marché automobile permet aux clients de bénéficier des solutions personnalisées d'un fabricant certifié, parfaitement familiarisé avec les défis liés à la conception de véhicules.

La production en série de l'ensemble de la gamme a commencé sur le site de Brême au premier trimestre 2024.

Certifié IATF 16949 et utilisant uniquement des matériaux exempts de mica dans ses solutions, Oerlikon a pris l'engagement de faire progresser la sécurité des véhicules mais aussi d'assumer sa responsabilité environnementale et son approvisionnement éthique en matériaux.

Venez rencontrer Oerlikon au salon Battery Show Europe à Stuttgart (Hall 8, stand G85). Rendez-nous visite pour explorer nos solutions d'isolation thermique multifonctionnelles novatrices et rencontrer les développeurs.

À propos de la division Surface Solutions d'Oerlikon

Oerlikon est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et services de fabrication de surfaces et additive. La division offre une large gamme de technologies, équipements, composants et matériaux, leaders du marché, destinés à la fabrication additive et par pulvérisation thermique en couche mince. Une réduction des émissions dans les transports, une longévité et des performances optimisées pour les outils et composants, une efficacité accrue et des matériaux intelligents sont autant de marques distinctives de son leadership. À l'avant-garde de la technologie depuis des décennies, la division propose à ses clients des solutions standardisées et personnalisées via son réseau mondial de plus de 170 sites dans 37 pays.

Avec ses marques technologiques ? Oerlikon Balzers, Oerlikon Metco et Oerlikon AM ? la division Surface Solutions d'Oerlikon se focalise sur les technologies et services qui améliorent et optimisent les performances, la fonction, le design, la fiabilité et la durabilité, qui sont des avantages innovants décisifs pour les clients dans les secteurs de l'automobile, de l'aviation, de l'outillage et les industries générales, ainsi que sur les marchés du luxe, du médical, des semi-conducteurs, de la production d'énergie et du pétrole et du gaz.

La division fait partie du groupe coté en bourse Oerlikon (SIX : OERL), qui a son siège social en Suisse, emploie 12 600 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards CHF en 2023.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.oerlikon.com

