Aymium, leader des technologies propres, conclut un financement de 210 millions de dollars avec des investisseurs mondiaux pour une installation de production de biocarbone avancé à Williams, en Californie

Aymium, le principal fabricant de produits de biocarbone renouvelable, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement de 210 millions de dollars pour la construction d'une usine de production de biocarbone à Williams, en Californie. Cette installation permettra la première utilisation continue à grande échelle de biocarbone avancé pour remplacer le charbon dans la production d'électricité dans le monde. L'utilisation du produit de l'installation de Williams pour remplacer le charbon réduira les émissions de gaz à effet de serre de plus de 500 000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer plus de 120 000 voitures de la circulation chaque année. La construction de l'installation devrait s'achever en 2025.

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien d'un groupe d'investisseurs aussi expérimentés d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe », déclare James Mennell, directeur général d'Aymium. « Ces groupes partagent un engagement profond en faveur de la décarbonisation et se sont réunis pour faire progresser cette technologie qui permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre pendant de nombreuses années. »

L'installation sera financée par un groupe mondial d'investisseurs qui se consacrent aux technologies de décarbonisation de nouvelle génération. La dette senior, sous forme d'obligations vertes, sera fournie conjointement par ECP ForeStar et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) par l'intermédiaire de son fonds de crédit vert. La dette subordonnée sera fournie par Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality (« JICN ») et Aymium. Les capitaux propres du projet proviendront d'Hokuriku Electric Power Company, de Nippon Steel Trading et d'Aymium.

L'ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel, déclare : « Une menace mondiale comme le changement climatique exige une solution mondiale. La seule façon de relever un défi de cette ampleur est de penser et de collaborer au-delà des frontières. Les États-Unis et le Japon coopèrent dans une multitude de domaines liés à l'énergie et à l'environnement, et l'installation révolutionnaire de production de biocarbone d'Aymium est le dernier projet en date à bénéficier de cette relation florissante. »

Reiner Boehning, associé directeur d'ECP ForeStar, déclare : « Aymium, avec ses partenaires, a mis au point un processus de production éprouvé qui constitue un élément important pour aider à décarboniser les processus industriels, tels que la fabrication de l'acier et la production d'électricité. Nous sommes ravis de faire partie du groupe d'investisseurs qui financera la construction de la prochaine usine de production d'Aymium à Williams, en Californie. »

Jakob Groot, associé chez CIP et coresponsable de son fonds de crédit vert, déclare : « Nous sommes fiers de faire partie de ce consortium de prêteurs expérimentés qui soutient Aymium dans le financement de la construction du projet Williams et Hokuriku Electric dans ses efforts continus de décarbonisation. Ce financement représente une opportunité attrayante pour nous et nos investisseurs d'apporter une nouvelle contribution significative à la transition verte. »

Aymium produit le seul produit commercialement ayant démontré sa neutralité carbone et capable de remplacer le charbon dans la production d'électricité. Le produit renouvelable d'Aymium est créé grâce à un processus de non-combustion qui convertit les déchets de biomasse en biocarbone de grande pureté. Ce produit est spécialement conçu pour remplacer immédiatement le charbon fossile sans qu'il soit nécessaire d'investir dans une usine ou de modifier le processus. La valeur énergétique, la manipulation et les caractéristiques environnementales du produit sont supérieures à celles du charbon. Le procédé utilise des déchets de biomasse durables certifiés par des tiers et est alimenté par de l'énergie renouvelable autogénérée. Les technologies des procédés et des produits d'Aymium sont protégées par plus de 500 brevets délivrés ou en cours de délivrance. Les investisseurs d'Aymium incluent Hokuriku Electric, Nippon Steel Trading, Rio Tinto et Steel Dynamics. Morgan Stanley a agi en tant qu'arrangeur de la dette d'Aymium dans le cadre de cette transaction.

À propos d'Aymium

Aymium produit du biocarbone et du biohydrogène de grande valeur, qui peuvent être utilisés pour remplacer immédiatement les combustibles fossiles dans la production d'énergie, de métaux, de cultures et dans la purification de l'eau et de l'air, sans modification de l'équipement ou des processus. Fabriqués à partir de biomasse d'origine durable (bois récupéré et inutilisable), les bioproduits d'Aymium sont renouvelables, neutres en carbone et remplacent les combustibles fossiles à fortes émissions tels que le charbon et le coke. La technologie de pointe d'Aymium est soutenue par plus de 500 brevets délivrés ou en cours de délivrance dans le monde entier. Le siège d'Aymium est situé dans le Minnesota, aux États-Unis.

À propos de Hokuriku Electric Power Company

Fondée en 1951, Hokuriku Electric Power Company est une entreprise énergétique mondiale qui vise à contribuer au développement de la région d'Hokuriku par la fourniture stable d'une énergie abordable et de haute qualité. La vision de l'entreprise pour l'avenir est de « se développer avec Hokuriku et d'apporter une nouvelle valeur à l'échelle nationale et internationale », et elle étend ses activités au-delà du secteur de l'énergie électrique existant tout en contribuant à des questions sociales telles que la lutte contre le réchauffement climatique, le développement durable de la région et la création d'une société intelligente.

À propos de Copenhagen Infrastructure Partners

Fondé en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) est aujourd'hui le plus grand gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables et un leader mondial dans l'éolien offshore. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur des investissements dans l'éolien offshore et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et l'énergie issue des déchets, la transmission et la distribution, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et le Power-to-X.

CIP gère 12 fonds et a levé à ce jour environ 28 milliards d'euros pour des investissements dans l'énergie et les infrastructures associées auprès de plus de 160 investisseurs institutionnels internationaux. CIP compte environ 500 employés et 12 bureaux dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cip.com.

À propos de Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality

Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality (« JICN ») est un fonds créé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement japonais et des institutions privées japonaises, dont le siège se trouve à Tokyo, au JAPON. JICN fournit des financements sous la forme d'investissements en actions privilégiées et de prêts mezzanine ou subordonnés pour des startups et des projets qui contribuent à la neutralité carbone ainsi qu'à un cycle vertueux entre l'environnement et l'économie.

À propos de Nippon Steel Trading

Nippon Steel Trading Corporation est la principale société commerciale de NIPPON STEEL CORPORATION Group, et a été créée en octobre 2013 par la fusion de Nippon Steel Trading Co., Ltd. et de Sumikin Bussan Corporation. L'entreprise continue de se développer en tant que société de négoce de spécialités multiples opérant dans quatre secteurs d'activité intégrés : l'acier, l'approvisionnement industriel et l'infrastructure, les textiles et les produits alimentaires.

6 juin 2024 à 12:50

