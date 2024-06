Pingxiang, ou comment inspirer les créateurs de contenu du monde entier avec ses monts Wugong et son agriculture intelligente





Du 28 au 31 mai, une délégation de dix journalistes et vloggers de sept pays s'est réunie dans la ville de Pingxiang, dans le sud de la Chine, pour assister à l'événement « Découvrez Pingxiang et les monts Wugong. Mon histoire en Chine, dans la fascinante province du Jiangxi ». Ces créateurs de contenu du Royaume-Uni, du Japon, de Corée du Sud et d'Indonésie ont exploré le développement industriel de Pingxiang, l'agriculture intelligente et la beauté naturelle des monts Wugong.

Rue Nanzheng, dans le district d'Anuan, à Pingxiang, où les allées anciennes et les murs d'enceinte de la ville se mêlent à l'architecture des dynasties Ming et Qing, la délégation a fait l'expérience du « fossile vivant » de la « marionnette de l'ombre » venue de l'art populaire chinois et a goûté au patrimoine culturel immatériel, la peinture au sucre d'Anuan.

Le vlogger vénézuélien Rafael a été impressionné par la peinture au sucre pour son caractère raffiné et son goût sucré. La marionnette de l'ombre a rappelé à la vloggeuse ukrainienne Karina son enfance alors que sa mère l'emmenait à un spectacle de marionnettes similaire dans son pays. Park Da-il, un vlogger et foodie de Corée du Sud, a été fasciné par le « canard au sang de lotus » épicé, une spécialité locale recommandée par ses abonnés.

Dans le district de Xiangdong, la « ville natale de la culture Nuo », la délégation a appris la tradition vieille de 3 000 ans de la danse Nuo et de la sculpture de masques Nuo. Ils ont également visité le parc national de l'industrie agricole moderne de Xiangdong, qui représente près de 20 % de l'approvisionnement national en semences de riz.

Point culminant du Pingxiang et point d'orgue du voyage, les monts Wugong ont émerveillé la délégation avec ses prairies alpines uniques, qui attirent les utilisateurs sur les médias sociaux pour la « prairie nuageuse ».

Après le voyage, un séminaire rassemblant la délégation et 40 jeunes locaux a apporté un regard nouveau sur les récits de Pingxiang. Kaida, journaliste à Hokkaido Shimbun, a souligné l'impact de l'agriculture intelligente en Chine.

À travers l'événement, ces journalistes et vloggers ont découvert le patrimoine historique et le développement moderne de Pingxiang.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2024 à 12:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :