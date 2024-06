Des avancées importantes pour répondre à la demande énergétique, mais les entreprises ne doivent pas être les seules à en assumer les coûts, affirme la FCCQ





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue les nombreuses avancées que contient le projet de loi no 69 afin d'améliorer la productivité énergétique du Québec. Ce virage devrait passer par la mobilisation de toutes les sources d'énergie propres, utilisées de manière optimale dans le cadre d'un plan de gestion intégré, et de tous les producteurs qu'ils soient privés ou publics.

Ce projet de loi, intitulé Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, a été présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

« L'avenir économique du Québec dépend directement de notre avenir énergétique. L'augmentation sans précédent de la demande énergétique engendrée par le développement des nouvelles filières économiques vertes, ainsi que par les efforts de décarbonation des entreprises et de la société entière, doit nous amener à repenser notre modèle. Nous retrouvons dans ce projet de loi les principes de productivité, de pluralité et d'innovation que nous réclamions », a affirmé Mathieu Lavigne, directeur - Affaires publiques et économiques à la FCCQ.

La FCCQ s'est prononcée sur plusieurs tribunes dans les dernières consultations gouvernementales sur le sujet, notamment l'an dernier sur les énergies propres, où elle a pu présenter 24 recommandations pour optimiser la transition énergétique, et ultimement, décarboner le Québec. Pour elle, c'était important que les actions gouvernementales soient en cohérence selon le principe de la bonne source énergétique, au bon endroit.

Dans le cadre du projet de loi d'aujourd'hui, la FCCQ appuie la planification intégrée des ressources afin d'établir de manière inclusive et prévisible les priorités de développement et les opportunités d'approvisionnement pour les entreprises. Il serait important que cette planification tienne compte des spécificités régionales ainsi que de l'utilisation optimale de toutes les sources d'énergie propres : l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et solaire, la biomasse, les gaz de source renouvelable, etc.

L'ouverture aux achats corporatifs d'énergie en site adjacent et les allègements consentis pour le gaz de source renouvelable constituent aussi des progrès notables afin que davantage d'entreprises et de citoyens souhaitant participer à cette transition énergétique puissent le faire de manière décentralisée.

« Ce projet de loi très attendu doit permettre de moderniser la Régie de l'énergie et la rendre plus efficace, tout en renforçant son rôle de chien de garde des consommateurs, tant les grandes entreprises que les PME et les citoyens. Il est important de rappeler que les entreprises sont des clients importants des distributeurs d'énergie et doivent pouvoir bénéficier de l'avantage compétitif que sont nos tarifs relativement bas », a rappelé M. Lavigne.

« C'est un enjeu de concurrence avec nos voisins nord-américains, mais aussi de lutte contre l'inflation, puisque les tarifs d'électricité sont intégrés à la facture que paie chaque consommateur pour ses biens et services. Le fonds d'aide annoncé pour la clientèle domestique ne doit pas devenir un moyen indirect d'aggraver l'interfinancement et creuser l'écart entre les tarifs payés par les PME et les clients résidentiels », a conclu Mathieu Lavigne.

