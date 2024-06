La SQDC dégage un résultat net de 104,1 M$ pour l'exercice 2023-2024





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Pour l'exercice financier se terminant le 30 mars 2024, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré des ventes totales de 662,1 M$, par rapport à 601,9 M$ l'année précédente, pour un résultat net global s'élevant à 104,1 M$, comparativement à 94,9 M$ lors de l'exercice précédent. À cela s'ajoute les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxes à la consommation et d'accise évalués à 217,3 M$ (154,7 M$ versés au Québec et 62,6 M$ au fédéral). La contribution de la SQDC à l'État québécois se chiffre donc à 258,8 M$.

Le résultat net de 104,1 M$ ainsi que la portion québécoise de la taxe d'accise sont entièrement versés au ministère des Finances du Québec, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi que la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

Pour l'exercice clos le 30 mars 2024, la SQDC a réalisé un volume de ventes de 122 478 kg de cannabis, soit une augmentation de 15,0 % par rapport à l'année financière précédente (106 626 kg en 2022-2023). Le pourcentage de captation de marché par la SQDC atteint donc 62,8 % (1) en 2023-2024. Les ventes de la Société ont progressé de 10 % comparativement à l'exercice 2022-2023, générant un total de 662,1 millions de dollars. Il faut également noter que l'année financière 2023-2024 compte 53 semaines comparativement à 52 semaines pour l'exercice précédent.

Une première année de déploiement de son Plan stratégique 2024-2026

L'année 2023-2024 de la SQDC a été marquée par le soulignement de ses cinq ans d'existence, par la mise en oeuvre de son deuxième plan stratégique, ainsi que par la nomination en novembre 2023 de sa nouvelle présidente, Suzanne Bergeron.

Guidée par sa volonté de toujours mieux servir sa clientèle, la SQDC, en cette première année de déploiement de son plan, a ajouté de nouvelles catégories à l'offre produit, en plus d'élargir la zone de couverture de la livraison en 90 minutes, dans une logique d'amélioration de son accessibilité. Elle a aussi oeuvré à accroître l'efficacité organisationnelle par le biais de mises à niveau de systèmes structurants.

Au cours de l'exercice 2023-2024, la SQDC a réalisé des ventes totalisant 662,1 M$, correspondant à 122 478 kg de cannabis vendus, en comparaison à 601,9 M$ et 106 526 kg de cannabis pour l'exercice 2022-2023. Cette croissance repose en partie sur la fin du conflit de travail en novembre 2023 et le retour aux activités normales dans les 24 succursales qui étaient visées par la grève. Elle traduit également les efforts déployés de la SQDC pour répondre aux attentes de sa clientèle dans l'optique de poursuivre sa mission de faire migrer les consommateurs et consommatrices de cannabis de plus de 21 ans vers le marché légal. Au terme de 2024, on évalue que 62,8 %(1) des consommateurs et consommatrices ont migré vers le marché légal, représentant une progression de 6,8 % par rapport à l'évaluation de 2023.

Ventes par réseaux

Le réseau de 97 succursales de la SQDC, dont le nombre est demeuré stable depuis l'année dernière, a généré des ventes de 622,1 M$ (comparativement à 567,8 M$ en 2023). Exprimées en volume, les ventes des succursales totalisent 114 804 kg de cannabis (comparativement à 100 254 kg en 2023). Par ailleurs, les ventes réalisées par l'entremise du site Web SQDC.ca ont atteint 40,0 M$ (comparativement à 34,1 M$ en 2023), pour un volume total de 7 674 kg (comparativement à 6 272 kg en 2023).

Au total, La SQDC a enregistré 16,1 millions de transactions (13,9 millions de transactions en 2022-2023) à une fourchette de prix allant de 3,21 $/g à 15,69 $/g, tous produits de cannabis confondus.

La valeur de la responsabilité, au coeur de l'entreprise

Fidèle à sa valeur de responsabilité, durant cette année financière, l'entreprise a continué de resserrer ses relations avec ses fournisseurs d'ici afin d'offrir des produits locaux recherchés par la clientèle. À ce niveau, la SQDC a porté à 59 % cette année son taux de producteurs partenaires basés au Québec, et à 46 % la proportion de son offre portant l'identifiant Cultivé Québec, c'est-à-dire qui sont majoritairement cultivés au Québec.

L'année financière 2023-2024 a également été marquée par le lancement du Plan de responsabilité sociale 2024-2026 de l'entreprise. Soulignons que la SQDC présente un excellent bilan RSE pour 2023-2024, ayant atteint l'ensemble des 13 cibles qu'elle s'était fixées pour 2024. En particulier, il convient de souligner que maintenant près de 76 % des emballages des produits proposés par la SQDC répondent aux critères de l'écoresponsabilité. La Société continue également à collaborer avec les principaux intervenants de la chaîne de valeur pour coordonner les efforts visant à réduire l'impact environnemental des emballages et des contenants des produits de cannabis vendus à la SQDC.

Le Rapport annuel 2024 est disponible dès maintenant dans SQDC.CA.

(1) Ce taux est déterminé selon une évaluation réalisée par le ministère des Finances du Québec au cours de l'exercice.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont destinés notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

