Dépôt du projet de loi 69 - Nergica accueille positivement le dépôt du projet de loi sur l'énergie

GASPÉ, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Nergica, un centre de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux collectivités, accueille favorablement le dépôt du projet de loi 69 par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Acteur d'importance dans la transition énergétique depuis près de 25 ans, Nergica est l'un des plus importants centres de recherche appliqué en énergies renouvelables au Canada et le seul en Amérique à être doté d'infrastructures grandeur nature en climat froid et en terrain complexe. Fort de cette expertise unique et d'innovations à la fine pointe de la technologie, Nergica s'engage à réunir ses experts pour étudier le projet de loi avec minutie en vue d'alimenter la discussion autour des énergies renouvelables et de proposer des recommandations aux parlementaires.

Première réforme importante sur la gouvernance de l'énergie depuis 25 ans, le projet de loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives est une modernisation significative de l'approche énergétique au Québec en se donnant plus d'agilité, plus de transparence et plus d'efficience.

Optimiser la production et l'utilisation des ressources énergétiques

Nergica souligne l'ambition du gouvernement du Québec à établir un Plan intégré des ressources énergétiques (PGIR) qui devrait permettre d'avoir un portrait transparent des potentialités du territoire en termes de ressources énergétiques en plus d'anticiper les besoins énergétiques du Québec de façon durable. Nergica oeuvre dans les milieux d'accueil des projets en énergies renouvelables et a des équipes déployées sur le terrain à travers le Québec depuis plus de deux décennies. Elle a pu constater le besoin crucial de prévisibilité à long terme, de transparence et d'optimisation d'une gestion intégrée des ressources énergétiques pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème.

Afin de préserver notre autonomie énergétique tout en assurant une transition énergétique pérenne et responsable, il sera aussi important de dynamiser notre secteur manufacturier. La contribution de l'ensemble de la chaîne de valeur participerait notamment au développement de l'expertise et à l'essor de l'innovation afin que la transition énergétique soit un vecteur de retombées économiques pour le Québec.

« Nous vivons présentement une réforme historique qui est à notre avis, essentielle à l'atteinte des objectifs ambitieux du Québec pour la carboneutralité d'ici 2050. Pour y parvenir, nous devons assurer la collaboration efficiente du gouvernement, des municipalités, des citoyens, des Premières Nations, des Inuit, des centres d'expertise, des industries et des entreprises. Nous croyons que ces cibles pourront être atteintes si nous renforçons la sécurité énergétique du Québec et notre résilience face à notre dépendance aux énergies fossiles, notamment en diversifiant les sources d'énergies renouvelables. Les efforts d'optimisation et d'efficacité doivent également aller de pair avec l'augmentation de la production d'énergies renouvelables. Nous saluons la vision du Québec qui s'engage à stimuler une économie verte et forte, qui passe entre autres, par le soutien à l'innovation, au développement de nouvelles technologies et par la modernisation des infrastructures déjà existantes. »

-Frédéric Côté, Directeur général de Nergica

Nergica est un centre canadien de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux collectivités. Sa mission : accélérer le développement et l'adoption des énergies renouvelables. Plus précisément, Nergica se spécialise dans le développement de solutions favorisant l'intégration des énergies renouvelables, l'optimisation de la performance des centrales éoliennes et solaires et le soutien à la croissance des PME. Adoptant une approche agnostique, le centre de recherche collabore avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur en énergie.

