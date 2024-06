Sectigo renforce sa présence dans la péninsule ibérique pour faciliter la maîtrise de la gestion du cycle de vie des certificats





Sectigo®, l'acteur le plus innovant du secteur de la gestion complète du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son équipe espagnole avec la nomination de trois nouveaux talents. Ces nominations sont en ligne avec l'engagement de Sectigo à accroître sa présence en termes de forces de ventes sur ce marché européen en croissance rapide.

Les certificats numériques jouent un rôle essentiel dans l'authentification et la sécurisation des communications en ligne dans les organisations de toutes tailles. Parallèlement, la prolifération des certificats et le raccourcissement de la durée de vie des certificats au fil du temps entraînent un besoin accru de gestion des certificats.

Considérant que Google a exprimé son intention de réduire les périodes de validité des certificats de 398 jours à 90 jours, la seule solution pratique consiste à utiliser la CLM automatisée pour maintenir la validité et la sécurité des certificats. Sectigo soutient pleinement cette décision car elle renforcera la cybersécurité en faisant de l'automatisation la valeur par défaut pour tous.

Bien que les certificats de 90 jours ne soient pas encore obligatoires, il est tout de même temps d'adopter et de déployer une CLM. Actuellement, non seulement la CLM garantit la conformité et empêche les interruptions, mais elle atténue également les défis futurs et prépare les organisations à l'ère quantique.

La présence croissante de Sectigo sur le marché espagnol prouve son engagement à faire de la CLM une pratique standard pour toutes les organisations espagnoles lors de leur transition vers des certificats de 90 jours. La nouvelle équipe espagnole de Sectigo, qui couvre la conformité, le développement et les ventes, compte désormais sept personnes et a récemment accueilli trois nouveaux membres :

Javier Fernandez - Enterprise Regional Sales Manager. En assumant ces nouvelles fonctions, Javier Fernandez mettra à profit sa vaste expérience du secteur des réseaux informatiques pour diriger les efforts de vente de Sectigo en Espagne. Son expérience avérée auprès de grandes locomotives du secteur, comme Palo Alto Networks et Fortinet, en fait la personne idéale pour réussir dans ce domaine.

Carlos Martinez - Channel Sales Representative. Après une brillante carrière de 24 ans chez des leaders du marché tels que la société de cybersécurité IA RedCarbon et le leader des communications sans fil Radwin, Carlos Martinez dirigera les activités du réseau de vente en pleine croissances de Sectigo.

Jairo Fraile - Vice-président, Global Partner Sales, Sectigo. Auparavant, Jairo Fraile a travaillé pour les leaders de la cybersécurité McAfee et NortonLifeLock. La fonction étant vitale pour Sectigo, les trente années d'expérience de Jairo Fraile dans le secteur de la cybersécurité renforcent l'engagement de l'équipe.

« Je suis ravi d'accueillir Carlos Martinez, Javier Fernandez et Jairo Fraile dans la famille Sectigo. Ces nouvelles personnalités apportent une richesse de connaissances sectorielles dans une région où les ventes de CLM connaissent une croissance rapide. Dans un contexte où le cycle de vie des certificats est réduit à 90 jours, l'expérience de cette nouvelle équipe en matière de sécurité numérique est plus importante que jamais pour les clients de Sectigo. Nous sommes déterminés à aider les clients de toutes tailles à atteindre la confiance numérique. L'investissement de Sectigo en Espagne souligne notre ferme engagement à soutenir ce marché en expansion », a déclaré Ottavio Camponeschi, vice-président des ventes, région EMEA, de Sectigo.

Les réalisations de Sectigo en matière de leadership et de croissance du marché CLM sont reconnues par le secteur, preuve en est le Top Cyber Company Award récemment remporté par Sectigo et décerné par Enterprise Security Tech, le Security Company of the Year Award décerné par Global InfoSec et le Top Certificate Lifecycle Management Award décerné par Cybersecurity Excellence. De plus, Sectigo, qui a remporté le Frost & Sullivan Certificate Lifecycle Management Leadership Award, est bien positionnée en tant que leader dans 4 « quarters » consécutifs du G2 et a reçu la note moyenne de 4,9 dans le Gartner Peer Insights.

À propos de Sectigo

Sectigo est le fournisseur le plus innovant de l'industrie dans le domaine de la gestion du cycle de vie des certificats (CLM) de bout en bout. L'entreprise propose aux plus grandes marques mondiales des solutions automatisées et des certificats numériques qui sécurisent l'identité de chaque individu et de chaque machine. Sa plateforme de CLM automatisée, cloud-native et universelle émet et gère des certificats numériques fournis par toutes les autorités de certification (Certificate Authority, CA) de confiance pour simplifier et améliorer les protocoles de sécurité à l'échelle de toute l'entreprise. Sectigo est l'une des CA les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700?000 clients et étant un leader inégalé de la confiance numérique depuis 20 ans. Pour en savoir plus, consultez le site www.sectigo.com, suivez-nous sur LinkedIn, et abonnez-vous à notre podcast Root causes, primé par un Webby Award.

6 juin 2024 à 12:05

