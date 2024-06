Supermicro présente des SuperClusters d'IA refroidis par liquide prêts à l'emploi à l'échelle du rack pour NVIDIA Blackwell et NVIDIA HGX H100/H200--des innovations radicales à l'ère de l'IA pour rendre le refroidissement par liquide gratuit avec un bonus





Les SuperClusters d'IA générative, intégrés à NVIDIA AI Enterprise et aux microservices NIM, offrent des gains instantanés de retour sur investissement et davantage de travail d'IA par dollar grâce à une unité de calcul massivement évolutive, simplifiant ainsi l'IA pour un déploiement rapide

SAN JOSÉ, Californie et TAIPEI, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, lance un centre de données d'IA à refroidissement liquide prêt à l'emploi, conçu pour les solutions cloud-natives qui accélèrent l'adoption de l'IA générative pour les entreprises de divers secteurs grâce à ses SuperClusters, optimisés pour la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise pour le développement et le déploiement de l'IA générative. Grâce au système 4U à refroidissement liquide de Supermicro, les GPU Blackwell récemment introduits par NVIDIA peuvent pleinement libérer 20 pétaflops de performance de l'IA sur un seul GPU et démontrer des performances d'entraînement d'IA 4 fois supérieures et des performances d'inférence 30 fois supérieures à celles des GPU précédents, tout en réalisant des économies supplémentaires. Conformément à sa stratégie de premier entrant sur le marché, Supermicro a récemment annoncé une gamme complète de produits basés sur l'architecture NVIDIA Blackwell pour les nouvelles superpuces Grace Blackwell B100, B200, et GB200NVIDIA HGXtm .

« Supermicro reste à la tête de l'industrie dans la création et le déploiement de solutions d'IA à refroidissement liquide à l'échelle du rack, a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. Les centres de données à refroidissement liquide peuvent être pratiquement gratuits et offrir une valeur ajoutée aux clients, grâce à la réduction continue de la consommation d'électricité. Nos solutions sont optimisées avec le logiciel NVIDIA AI Enterprise pour les clients de divers secteurs, et nous fournissons une capacité de fabrication mondiale avec une efficacité de premier ordre. Nous pouvons ainsi réduire le délai de livraison de nos clusters clés en main refroidis par liquide ou par air avec NVIDIA HGX H100 et H200, ainsi que les solutions B100, B200 et GB200 à venir. Des plaques froides aux CDU en passant par les tours de refroidissement, nos solutions complètes de refroidissement liquide à l'échelle du rack peuvent réduire la consommation d'énergie des centres de données jusqu'à 40 %. »

Consultez le site www.supermicro.com/ai pour plus d'informations.

Lors du salon COMPUTEX 2024, Supermicro dévoile ses prochains systèmes optimisés pour le GPU NVIDIA Blackwell, notamment un système 10U à refroidissement par air et un système 4U à refroidissement liquide basé sur le NVIDIA HGX B200. En outre, Supermicro proposera un système 8U à refroidissement par air NVIDIA HGX B100 et le rack NVIDIA GB200 NVL72 de Supermicro contenant 72 GPU interconnectés avec des commutateurs NVIDIA NVLink , ainsi que les nouveaux systèmes NVIDIA MGXtm prenant en charge les GPU NVIDIA H200 NVL PCIe et l'architecture NVIDIA GB200 NVL2 récemment annoncée.

« L'IA générative entraîne une réinitialisation de l'ensemble de la pile informatique ? les nouveaux centres de données seront accélérés par les GPU et optimisés pour l'IA, a déclaré Jensen Huang, fondateur et directeur général de NVIDIA. Supermicro a conçu des solutions d'informatique et réseau accélérées par NVIDIA à la pointe de la technologie, permettant aux centres de données mondiaux, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars, d'être optimisés pour l'ère de l'IA. »

Le développement rapide de grands modèles de langage et l'introduction continue de modèles open source tels que le Llama-3 de Meta et Mixtral 8x22B de Mistral rendent les modèles d'IA de pointe d'aujourd'hui plus accessibles aux entreprises. La nécessité de simplifier l'infrastructure d'IA et de fournir une accessibilité de la manière la plus rentable est primordiale pour soutenir le rythme effréné actuel de la révolution de l'IA. Le SuperCluster d'IA cloud-natif de Supermicro comble le fossé entre la commodité de l'accès instantané au cloud et la portabilité, en tirant parti de NVIDIA AI Enterprise, permettant de faire passer les projets d'IA de la phase pilote à la phase de production en toute transparence et à n'importe quelle échelle. Cela offre la flexibilité de fonctionner partout avec des données gérées en toute sécurité, qu'il s'agisse de systèmes autohébergés ou de grands centres de données sur site.

Les entreprises de divers secteurs expérimentent rapidement les cas d'utilisation de l'IA générative, et Supermicro collabore étroitement avec NVIDIA pour assurer une transition transparente et flexible de l'expérimentation et de l'essai des applications d'IA à leur déploiement en production et à l'IA à grande échelle dans les centres de données. Ce résultat est obtenu grâce à l'optimisation au niveau du rack et du cluster avec la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, ce qui permet de passer en douceur de l'exploration initiale à la mise en oeuvre évolutive de l'IA.

Les services gérés compromettent les choix d'infrastructure, le partage de données et le contrôle de la stratégie d'IA générative. Les microservices NVIDIA NIM, qui font partie de NVIDIA AI Enterprise, offrent une IA générative gérée et des avantages de déploiement open source sans inconvénient. Son temps d'inférence polyvalent avec des microservices accélère le déploiement de l'IA générative dans un large éventail de modèles, de l'open source aux modèles de base de NVIDIA. En outre, NVIDIA NeMotm permet le développement de modèles personnalisés avec la curation des données, une personnalisation avancée et la génération augmentée de récupération (RAG) pour des solutions prêtes pour l'entreprise. Associé aux SuperClusters NVIDIA AI Enterprise de Supermicro, NVIDIA NIM offre la voie la plus rapide vers des déploiements de production d'IA générative évolutifs et accélérés.

Les offres actuelles de SuperCluster d'IA générative de Supermicro sont les suivantes :

Le SuperCluster Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 refroidi par liquide avec 256 GPU H100/H200 constitue une unité de calcul évolutive dans 5 racks (dont 1 rack réseau dédié)

avec 256 GPU H100/H200 constitue une unité de calcul évolutive dans 5 racks (dont 1 rack réseau dédié) Le SuperCluster Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 refroidi par air , avec 256 GPU HGX H100/H200, constitue une unité de calcul évolutive dans 9 racks (dont 1 rack réseau dédié)

, avec 256 GPU HGX H100/H200, constitue une unité de calcul évolutive dans 9 racks (dont 1 rack réseau dédié) Le SuperCluster Supermicro NVIDIA MGX GH200, avec 256 superpuces Gracetm Hopper GH200, constitue une unité de calcul évolutive dans 9 racks (dont 1 rack réseau dédié)

Les SuperClusters Supermicro sont prêts pour NVIDIA AI Enterprise avec les microservices NVIDIA NIM et la plateforme NVIDIA NeMo pour une personnalisation de l'IA générative de bout en bout et optimisés pour NVIDIA Quantum-2 InfiniBand ainsi que la nouvelle plateforme Ethernet NVIDIA Spectrum-X avec une vitesse de réseau de 400 Go/s par GPU pour une mise à l'échelle vers un grand cluster avec des dizaines de milliers de GPU.

Les prochaines offres SuperCluster de Supermicro sont les suivantes :

SuperCluster Supermicro NVIDIA HGX B200 , refroidi par liquide

, refroidi par liquide SuperCluster Supermicro NVIDIA HGX B100/B200 , refroidi par air

, refroidi par air SuperCluster Supermicro NVIDIA GB200 NVL72 ou NVL36, refroidi par liquide

Les solutions SuperCluster de Supermicro sont optimisées pour l'entraînement LLM, l'apprentissage profond et l'inférence en grand volume et par lots. Les tests de validation L11 et L12 et le service de déploiement sur site de Supermicro offrent aux clients une expérience transparente. Les clients reçoivent des unités évolutives prêtes à l'emploi pour un déploiement facile dans un centre de données et un délai plus rapide pour obtenir des résultats.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis renforce notre développement et notre production, ce qui permet à nos clients internationaux de bénéficier d'une innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Tous les autres noms, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429019/Super_Micro_Plug_and_Play_Liquid_Cooled_AI_SuperCluster.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

6 juin 2024 à 12:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :