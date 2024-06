B2BinPay v20 développe ses fonctionnalités avec TRX Staking et une prise en charge plus large de la blockchain





La plateforme blockchain leader du secteur, B2BinPay, s'est encore améliorée. La version la plus récente offre aux clients plus de flexibilité et d'efficacité en élargissant la fonctionnalité de la blockchain et en introduisant TRX Staking. Voyons comment ces nouvelles fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur de B2BinPay.

TRX Staking ? Gagnez de l'argent en effectuant vos transactions !

Le lancement de TRX Staking, basé sur le mécanisme avancé Stake 2.0 développé par la communauté TRON, représente un tournant crucial pour B2BinPay v20 : flexibilité accrue, interface utilisateur simplifiée, délégation améliorée des ressources et efficacité d'utilisation, cette nouvelle approche surpasse la précédente version Stake 1.0.

TRX Staking permet aux clients de B2BinPay de mettre en jeu n'importe quel montant de TRX et d'obtenir un rendement annuel passif de 3 à 5% (sous réserve des conditions du réseau). Mais ce n'est pas tout. Avec TRX Staking, les utilisateurs peuvent réduire considérablement leurs frais de transaction sur le réseau TRON. TRX Staking est converti en bande passante et en énergie, deux ressources nécessaires pour arriver à ce résultat.

Les contrats intelligents fonctionnent grâce à l'énergie, et la capacité de traitement des transactions est assurée par la bande passante. En utilisant TRX Staking et en acquérant ces ressources, les entreprises et les particuliers peuvent augmenter l'efficacité des transactions et réduire les coûts d'exploitation, ce qui leur offre ainsi un réel avantage concurrentiel.

Démarrer avec TRX Staking sur B2BinPay est simple :

? Commencez par convertir votre TRX en bande passante ou en énergie en fonction des besoins spécifiques de traitement du type d'actif choisi.

? Ensuite, déléguez vos votes convertis de bande passante ou d'énergie en SR.

Prise en charge de nouvelles blockchains

En s'appuyant sur la précédente intégration de Polygon et d'Avalanche, l'ajout d'Optimism, d'Arbitrum et de Base, qui fournissent tous une prise en charge native des stablecoins, améliore considérablement la prise en charge de la technologie blockchain par B2BinPay v20.

Optimism

Optimism est une solution de couche 2 qui fait évoluer Ethereum, le réseau de premier plan, en regroupant les transactions. Optimism collecte les données de transaction de la blockchain Ethereum, les traite par lots et les renvoie au réseau principal Ethereum pour validation. Depuis son lancement en 2021, Optimism a réduit les frais dix fois par rapport au niveau de base d'Ethereum. Les utilisateurs ont économisé plus d'un milliard USD en paiements de gaz, ce qui en fait l'une des blockchains les plus rentables.

Arbitrum

Arbitrum est une solution d'amplification d'Ethereum qui augmente les volumes de transactions tout en réduisant les coûts. Elle partage les outils d'Ethereum, ce qui permet aux développeurs de déployer des DApps sur Arbitrum, rapidement et en toute sécurité. Cette compatibilité s'étend aux stablecoins et offre ainsi plus de choix aux utilisateurs.

Base

Développé par Coinbase, Base optimise l'OP Stack d'Optimism pour améliorer la compatibilité EVM. Ce rollup open source prend en charge les stablecoins et facilite le déploiement de code sur Ethereum et les blockchains compatibles.

Pourquoi la prise en charge étendue de la blockchain est-elle importante pour les clients ?

En incorporant des blockchains supplémentaires, B2BinPay élargit la gamme des options de transaction, en s'alignant sur les besoins de votre entreprise grâce à l'utilisation d'une technologie appropriée. Plus précisément, B2BinPay prend désormais en charge :

L'USDT sur 7 réseaux : Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Avalanche, Polygon, Optimism et Arbitrum.

L'USDC sur 8 réseaux : Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Avalanche, Polygon, Optimism, Arbitrum et Base.

Le bridge USDC sur 4 réseaux : Avalanche, Polygon, Optimism et Arbitrum.

Voici d'autres cas d'utilisation montrant comment l'expansion de la blockchain peut être avantageuse pour vous :

Rationalisation des retraits pour les utilisateurs finaux

Supposons que votre utilisateur final doive retirer des fonds dans une devise qui n'est pas disponible immédiatement. Dans ce cas, B2BinPay permet de convertir rapidement des actifs pour satisfaire les besoins en devises et de gérer les frais de transaction associés, ce qui garantit un traitement en temps opportun des demandes de retrait.

Réduire les frais de transaction de la blockchain

Si vous souhaitez réduire le coût des transactions USDT, B2BinPay offre une solution efficace qui vous permet de regrouper les USDT de diverses blockchains, telles que Ethereum et Optimism, dans un seul portefeuille d'échange.

Assurer la liquidité des plateformes de trading

Supposons que vous disposiez de fonds importants en cryptomonnaie et que vous ayez des besoins urgents, tels que des Stop Out sur des plateformes de trading. Dans ce cas, vous pouvez compter sur la prise en charge étendue de la blockchain de B2BinPay pour convertir rapidement les actifs dans la devise requise pour le dépôt. Cette fonctionnalité contribue à maintenir la liquidité et permet de réagir rapidement aux demandes du marché.

Remarques finales

Selon les déclarations officielles, Algorand et Solana seront introduits dans la prochaine version. Avec cette extension, les utilisateurs disposeront de 10 blockchains pour effectuer des transactions en stablecoins, y compris celles déjà utilisées : Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Optimism, Arbitrum et Base.

Connectez-vous à B2BinPay et libérez votre potentiel commercial en utilisant des solutions avancées de traitement des paiements sur blockchain!

