Oi Ocha et Shohei Ohtani sont vus à travers le monde





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - À la suite de la signature du contrat entre le leader mondial de boisson au thé vert Oi Ocha (une marque d'ITO EN, Ltd.) et le joueur étoile des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, dans le but de promouvoir la culture du thé japonaise à l'échelle internationale, de nouvelles publicités seront visibles à 84 endroits au Japon et dans le monde dans le cadre de ce partenariat.

La plus grande campagne à ce jour

Il s'agit de la première et de la plus grande campagne de publicité extérieure dans plusieurs pays à la fois pour Oi Ocha. Elle aura une portée mondiale grâce à la présence de plusieurs publicités dans différentes nations, et 85 endroits, incluant le Canada, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis avec une affiche géante à Times Square, avec pour objectif la promotion du thé vert Oi Ocha et de la philosophie de l'entreprise dans autant de pays que possible.

Une nouvelle ère de bouteilles

Nouvelle campagne, nouvelles bouteilles. Les contenants Oi Ocha classiques auront un nouveau look mettant en vedette Shohei Ohtani, ainsi qu'un haïku sur l'amour qu'Ohtani a pour le thé vert, à l'image de l'esthétique de la campagne. Le nouveau design sera donc présent à plusieurs niveaux de l'identité d'Oi Ocha durant la période de collaboration entre la marque et Shohei Ohtani.

Du Japon vers le monde

Oi Ocha a déjà une forte identité japonaise, et l'idée d'ajouter Shohei Ohtani à cette identité a pour but de partager la culture de la marque avec le monde. Le statut de star du baseball nord-américain d'Ohtani combiné au nom bien établi d'Oi Ocha renforce la philosophie de tradition du thé et de respect de l'environnement de la marque, ainsi que son intention de promouvoir la bonne santé à travers les nombreux bienfaits du thé vert.

Déclaration de Shohei Ohtani

Avec tout ce qui se passe dans le monde ces temps-ci,

prendre une pause pour boire du thé aide à apaiser le

corps et l'esprit.

Je veux partager cette expérience avec les gens à

travers le monde.

C'est mon objectif avec Oi Ocha.

