L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC SOULIGNE AVEC GRAND INTÉRÊT LE PROJET DE LOI N° 67 MODIFIANT LE CODE DES PROFESSIONS

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) tient aujourd'hui à souligner avec grand intérêt le projet de loi n° 67, Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, présenté par la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel. Pour l'ACQ, le projet de loi est un pas dans la bonne direction qui nécessite néanmoins quelques ajustements pour en maximiser les retombées positives.

« Nous accueillons favorablement le projet de loi n° 67 et son objectif louable visant à faciliter et simplifier l'accès à des soins de santé, notamment grâce à un allègement réglementaire important pour plusieurs ordres professionnels visés par le Code des professions. Afin de maximiser la portée du texte législatif et améliorer la proposition législative actuelle, nous proposons une meilleure reconnaissance des chiropraticiens et de leurs compétences dans le réseau de la santé. Soulignons qu'à l'heure actuelle, le réseau se prive de l'expertise des chiropraticiens qui souhaitent pourtant mettre l'épaule à la roue et intégrer le parcours de soins des usagers afin de mieux servir les citoyens », soutient le président de l'ACQ et chiropraticien, Dr Guillaume Corbin.

Rappelons que les chiropraticiens jouent un rôle essentiel dans le domaine de la santé au Québec. Ces professionnels, régis par un des 46 ordres professionnels, sont détenteurs d'un doctorat de 1er cycle universitaire et possèdent la capacité de poser un diagnostic, de traiter, de prescrire, d'effectuer et d'analyser des radiographies ainsi que de prescrire des imageries médicales avancées.

« En tant qu'association représentant les chiropraticiens, nous signalons aujourd'hui notre intérêt à collaborer avec les parlementaires, dans l'objectif d'améliorer le projet de loi actuel. Nous nous devons collectivement de saisir cette occasion pour mieux reconnaître l'apport des chiropraticiens en première ligne, au plus grand bénéfice des usagers », ajoute le président de l'ACQ et chiropraticien, Dr Guillaume Corbin.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

