MYTILINEOS Energy & Metals devient Metlen Energy & Metals





Étape importante - une évolution qui reflète un engagement solide en faveur de la croissance, de l'innovation et d'une présence mondiale

« Nous sommes motivés et déterminés à atteindre de nouveaux sommets qu'une entreprise grecque n'a jamais conquis. »

ATHÈNES, Grèce, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Un chapitre encore plus dynamique de l'évolution de MYTILINEOS Energy & Metals a été ouvert le mardi 4 juin, lorsque la société a présenté sa nouvelle marque d'entreprise et son image de marque renouvelée. Étape importante - une évolution qui reflète un engagement solide en faveur de la croissance, de l'innovation et d'une présence mondiale.

Le message relatif à l'évolution de MYTILINEOS Energy & Metals vers Metlen Energy & Metals (Metlen), qui est inextricablement lié au succès de sa transformation au cours des dernières années, a été transmis par le président-directeur général de Metlen, Evangelos Mytilineos, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, qui s'est tenue et a été votée par les actionnaires, en présence des employés, des partenaires, des analystes et des journalistes, ainsi que de ceux qui ont suivi l'événement en direct depuis les 40 pays où la société opère sur les cinq continents.

Au cours de l'événement, M. Mytilineos a déclaré :

« C'est une étape importante, mais aussi un moment difficile pour moi, car le nom que vous choisirez après 115 ans ne sera pas comme le précédent. « MYTILINEOS a acquis un caractère emblématique, dont nous sommes tous fiers.

« Même si c'est difficile pour moi, car l'entreprise est comme mon troisième enfant, nous sommes motivés et déterminés à atteindre de nouveaux sommets qu'une entreprise grecque n'a jamais conquis. « Ce sacrifice du nom - car dans mon coeur c'est ainsi - prouve que si nous sommes prêts à franchir une étape aussi radicale, alors rien ne nous empêchera d'aller de l'avant. »

Vous trouverez ci-dessous :

La vidéo de la nouvelle identité : https://youtu.be/uNbgaTt898A

La vidéo du parcours de l'entreprise jusqu'à présent : https://youtu.be/QkPGqE7NmOo

Metlen :

Metlen Energy & Metals, le nouveau nom de MYTILINEOS Energy & Metals, est une multinationale industrielle et énergétique, leader dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, axée sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est cotée à la Bourse d'Athènes, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA consolidés de 5,492 milliards d'euros et 1,014 milliard d'euros, respectivement. Metlen est une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive au niveau européen et mondial, car elle exploite la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (UE), avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, Metlen propose des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le commerce de l'électricité, ainsi que des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage par batterie et d'autres technologies vertes. La société est active sur les marchés des cinq continents, dans 40 pays, et adopte un modèle synergique à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en entreprenant le développement de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

6 juin 2024 à 11:28

