Le Conseil agrandit son équipe et crée un nouveau poste de direction





Offre d'emploi : Directeur(trice) de l'information et de la formation (DIF)

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est à la recherche d'une personne reconnue comme ayant une vaste expérience du journalisme actuel et des connaissances approfondies en déontologie journalistique.

Dans le but de mieux faire connaître le journalisme et les normes qui s'y rattachent, le Conseil développe actuellement un plan de sensibilisation du public et de formation pour les journalistes.

À cet effet, notre organisme crée un nouveau poste, celui de directeur(trice) de l'information et de la formation (DIF).

La personne titulaire du poste sera responsable de :

- La stratégie de visibilité des meilleures pratiques journalistiques, tant pour les médias d'information que pour le public ;

- L'élaboration d'un programme de formation destiné aux journalistes à travers le Québec.

Le Conseil de presse du Québec offre un milieu de travail stimulant, dans l'univers des médias en perpétuelle mouvance, où les défis ne manquent pas. Ce poste-clé contribuera à la promotion des meilleures pratiques journalistiques au Québec.

La fonction

En tant que responsable de la visibilité, le ou la titulaire du poste gérera des campagnes de sensibilisation du public sur des enjeux de qualité de l'information et contribuera aux communications et au rayonnement du Conseil.

En matière de formation en journalisme, le ou la DIF devra mettre sur pied un programme de formation national dont l'objectif sera de transmettre l'ensemble des notions déontologiques aux journalistes des grands centres comme des régions, qu'ils soient des professionnels aguerris ou des membres de la relève. Des collaborations avec les médias d'information, les universités et autres organismes sont à prévoir. Dans le cadre de ses fonctions, le ou la DIF sera appelé(e) à se déplacer un peu partout au Québec.

Assurant une expertise en matière d'éthique journalistique, le ou la DIF basera son travail sur le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec et s'appuiera sur les décisions du Conseil en matière de déontologie, ainsi que sur les plus récentes recherches et tendances journalistiques.

Le ou la DIF relèvera de la secrétaire générale.

Le profil recherché

La personne choisie devra être en mesure de gérer de façon autonome de multiples responsabilités et établira les priorités et les échéanciers. Ce poste requiert un grand leadership collaboratif. Le ou la DIF pourra faire appel à des contractuels ainsi qu'à des employés du Conseil pour l'aider à accomplir sa mission.

Expérience et compétences requises

Crédibilité reconnue dans le milieu journalistique

Une expérience d'un minimum de 15 ans dans le milieu de l'information

Expérience de rédacteur en chef, de directeur de l'information ou de gestion en journalisme, un atout

Avoir enseigné le journalisme ou formé des journalistes, un atout

Compréhension approfondie des enjeux de déontologie

Expérience en gestion et en communication

Études pertinentes (journalisme, gestion, éthique, communication, etc.)

Maîtrise impeccable du français parlé et écrit

Très bonne maîtrise de l'anglais

Salaire

90?000 $ à 120?000 $, selon l'expérience

Avantages corporatifs

Assurances collectives

REER collectif avec contribution additionnelle de l'employeur (jusqu'à 5 % du salaire)

Horaire de 35 h/semaine, lundi au vendredi, avec une certaine flexibilité

Possibilité de télétravail en partie (mode hybride)

Ambiance de travail conviviale dans des bureaux agréables, modernes et lumineux

Entrée en fonction : septembre 2024

Lieu de travail : les bureaux du Conseil de presse sont situés dans l'édifice de Télé-Québec, au Pied-du-Courant, au 905, avenue De Lorimier, Montréal.

Le titulaire du poste doit pouvoir se déplacer au bureau au minimum 50 % du temps afin de privilégier la collaboration. Les bureaux sont accessibles en tout temps.

Comment postuler

Nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à l'adresse suivante avant le 28 juillet 2024 :

[email protected]

Veuillez inscrire l'objet suivant : Directeur(trice) de l'information et de la formation

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue pour un entretien recevront une réponse.

À propos

La qualité de l'information est au coeur du mandat du Conseil.

Organisme privé, à but non lucratif, le Conseil oeuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec. Composé de journalistes, de représentants des médias et de membres du public, le Conseil traite les plaintes du public et publie des décisions concernant la déontologie journalistique.

Pour plus d'information : Conseildepresse.qc.ca

