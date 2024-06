Les membres d'Unifor Expertech ratifient de nouvelles conventions collectives





MONTRÉAL and TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Les membres d'Unifor à l'emploi d'Expertech, une filiale entièrement détenue par Bell Canada Enterprises Inc., ont ratifié de nouvelles conventions collectives à la suite de plusieurs semaines de vote au Québec et en Ontario. Les nouvelles conventions couvrent environ 730 membres qui travaillent comme employés de bureau et comme techniciens.

« Dans une ronde de négociations difficile et en des temps très éprouvants, notre comité de négociation a fait preuve d'un engagement et d'une persévérance incroyables », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Les conventions de 4 ans sont rétroactives au 1er décembre 2023 et seront en vigueur jusqu'au 30 novembre 2027.

"Nous sommes fiers de la détermination de nos membres d'Expertech qui ont tenu bon tout au long du processus de négociation », a déclaré Daniel Cloutier, directeur d'Unifor Québec.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Le Syndicat Unifor

6 juin 2024 à 11:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :