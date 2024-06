Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Carp





OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et de Christine McGuire, directrice générale du Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide.

Date : Le vendredi 7 juin 2024 Heure : 09 h 30 HE Lieu : Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide

3929, chemin Carp

Ottawa, ON K0A 1L0

