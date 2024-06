Porter inaugure un nouvel itinéraire entre Ottawa et St. John's





Porter Airlines inaugure aujourd'hui sa liaison entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de St. John's (YYT), devenant ainsi la seule compagnie aérienne à offrir un service sans escale qui relie les deux destinations.

Le nouvel itinéraire est inauguré avec un service quotidien à bord du tout nouvel aéronef Embraer E195-E2, qui peut transporter jusqu'à 132 passagers. Puisque l'appareil dispose d'une configuration deux par deux sans siège du milieu, votre décision la plus difficile sera de choisir entre une place côté hublot et une place côté couloir.

Le Wi-Fi gratuit et rapide sur tous les vols des E195-E2 permet aux passagers de rester branchés même dans les airs tout en profitant d'une expérience en classe économique qui comprend d'autres services à bord gratuits comme une sélection de délicieuses collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servi dans de vrais verres.

Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un embarquement prioritaire, à des sièges avec plus d'espace pour les jambes ainsi qu'à des repas frais et sains sur les vols de longue durée ? des avantages qui sont tous offerts à la carte aux passagers qui optent pour le tarif PorterClassique.

Ottawa est une plaque tournante où Porter propose des vols vers plus d'une douzaine de destinations au Canada et aux États-Unis, notamment vers des centres régionaux comme Fredericton et Thunder Bay, vers des villes de l'Ouest canadien comme Vancouver, Calgary, Edmonton et Winnipeg, et vers de grandes métropoles américaines comme Orlando, Boston et New York.

La présence de Porter à Ottawa ne cesse de croître avec son offre incomparable de vols sans escale. D'ici août, la compagnie aérienne exploitera jusqu'à 35 vols quotidiens. Porter a également ouvert récemment une toute nouvelle base d'entretien d'aéronefs. Cet investissement de 110 millions de dollars contribuera à soutenir plus de 400 emplois dans la capitale canadienne.

St. John's invite les visiteurs à plonger au coeur de l'histoire et à découvrir de nombreuses attractions modernes. La ville maritime est populaire pour ses excursions d'observation des baleines, le lieu historique national de Signal Hill, ses points d'intérêts locaux et son cachet de petite ville.

Grâce au nouvel itinéraire de Porter, les passagers de St. John's peuvent désormais profiter de vols sans escale vers trois destinations de l'Est du Canada : Ottawa, Halifax et Toronto. Il s'agit d'un deuxième nouvel itinéraire à Terre-Neuve annoncé par Porter cette semaine, après l'inauguration du nouveau service de la compagnie aérienne entre Halifax et Deer Lake.

Citations

« St. John's est un marché mal desservi dans l'Est du Canada. Les passagers veulent davantage de nouveaux services et nous sommes heureux que Porter leur propose une expérience inégalée en classe économique pour leurs déplacements entre la capitale nationale et la côte Est. Cet itinéraire nous permet également d'élargir notre présence à Ottawa, où nous prévoyons que plus de deux millions de passagers de Porter transiteront en 2024. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« St. John's est un ajout tant attendu à notre réseau de vols entre les capitales, offrant aux résidents d'Ottawa une destination vibrante à explorer cet été.

Les Terre-Neuviens sont réputés dans tout le pays pour leur bienveillance et leur hospitalité. Porter Airlines est le partenaire idéal pour les voyageurs qui se rendent directement à l'aéroport YOW ou ceux qui n'y font qu'une escale ».

- Joel Tkach, vice-président du développement des affaires et du marketing, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« L'Administration de l'aéroport international de St. John's est ravie d'accueillir officiellement Ottawa au sein de son réseau. Cet itinéraire, qui relie enfin nos capitales provinciales et nationales, est essentiel tant pour les voyageurs d'affaires que pour les touristes. Nous remercions Porter d'avoir reconnu le potentiel de cet itinéraire et de son investissement continu à YYT. »

- Lisa Bragg, directrice, Développement des affaires et marketing, Administration de l'aéroport international de St. John's.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

6 juin 2024 à 10:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :