Medline annonce la publication de son rapport annuel 2023 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance





Medline réaffirme son engagement envers un avenir durable et inclusif en publiant son deuxième rapport ESG mondial annuel.

NORTHFIELD, Il, le 6 juin 2024 /CNW/ - Medline, chef de file qui fabrique et distribue des fournitures et des solutions médicales, annonce aujourd'hui la publication de son deuxième rapport ESG annuel. Ce rapport est le témoignage de l'engagement de la société envers la durabilité, l'inclusion et la gouvernance responsable. Il souligne les réalisations de 2023 pour un avenir plus durable dans le secteur des soins de santé.

« Medline s'engage à offrir des résultats concrets pour ses efforts de gestion responsable de l'environnement, d'amélioration de l'équité sociale et d'établissement d'une culture de bonne gouvernance d'entreprise. En 2023, nous avons amélioré la collaboration ESG dans tous nos secteurs d'activité afin de favoriser la transparence et de rendre compte des résultats obtenus », indique Jim Boyle, Président et directeur de Medline. « Nous sommes fiers de présenter certains de nos accomplissements, comme la complétion de la plus grande installation solaire de toiture de New York et l'agrandissement de l'usine de retraitement d'appareils en Oregon, sans oublier les incroyables activités de bénévolat de nos employés partout dans le monde. »

Medline poursuivra ses efforts ESG en publiant un rapport et en misant sur ses quatre principaux piliers : résilience climatique et actions environnementales, produits responsables, gens et communauté et gouvernance robuste. Ces piliers ont été déterminés à partir d'une évaluation complète et d'une vérification des priorités ESG dans le but d'assurer un alignement uniforme des activités d'entreprises et des meilleures pratiques.

Les points saillants de chaque palier sont les suivants :

Résilience climatique et actions environnementales : La collecte des données à propos des émissions de Medline a été étendue, et nous nous sommes dotés d'installations exploitant une grande proportion d'énergies renouvelables. En 2023, la société a doublé le nombre de ses panneaux solaires, soit 37 000 panneaux supplémentaires, incluant ceux des installations à Montgomery , à New York , et à Uxbridge , au Massachusetts.?

La collecte des données à propos des émissions de Medline a été étendue, et nous nous sommes dotés d'installations exploitant une grande proportion d'énergies renouvelables. En 2023, la société a doublé le nombre de ses panneaux solaires, soit 37 000 panneaux supplémentaires, incluant ceux des installations à , à , et à , au Massachusetts.? Gens et communautés : Les employés de Medline ont offert plus de 9 000 heures de bénévolat auprès de plus de 100 partenaires à but non lucratif, dont 5 000 heures pour l'organisation Strides for Peace. Dans ce dernier cas, la participation de plus de 600 employés a mené à une collecte de fonds dépassant 27 000 $.

Les employés de Medline ont offert plus de 9 000 heures de bénévolat auprès de plus de 100 partenaires à but non lucratif, dont 5 000 heures pour l'organisation Strides for Peace. Dans ce dernier cas, la participation de plus de 600 employés a mené à une collecte de fonds dépassant 27 000 $. Produits responsables : Medline a réusiné plus de 2 5 millions d'appareils médicaux dans le cadre du programme ReNewal de ses usines. De plus, la superficie de l'usine de Medline destinée au réusinage a doublé, ce qui lui permet d'augmenter ses capacités et d'éviter d'envoyer des appareils médicaux vers les sites d'enfouissement.

: Medline a réusiné plus de 2 5 millions d'appareils médicaux dans le cadre du programme ReNewal de ses usines. De plus, la superficie de l'usine de Medline destinée au réusinage a doublé, ce qui lui permet d'augmenter ses capacités et d'éviter d'envoyer des appareils médicaux vers les sites d'enfouissement. Gouvernance robuste : Medline a mené 645 vérifications sociales et a maintenu des canaux de communications, à la fois pour les employés de Medline et ceux de sa chaîne de valeur, afin de sensibiliser les gens à propos de l'éthique et de la conformité dans le milieu de travail.

En 2023, Medline a renforcé son engagement envers la gouvernance des données en investissant dans des technologies innovantes favorisant des activités et des mesures mondiales de production de rapport précises et consolidées. Ces nouvelles possibilités d'analyse de données ont permis de mettre au point une feuille de route pour des objectifs axés sur les résultats. Ceux-ci sont alignés aux normes et aux cadres internationaux, comme les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et le Conseil international des normes de durabilité (ISSB).

« Notre rapport 2023 est un témoignage de notre engagement envers les principes ESG. Il démontre clairement comment nos efforts continus visant à parfaire et à innover nos politiques et pratiques ESG peuvent avoir une incidence marquée », précise Francesca Olivier, Vice-présidente, ESG, Medline. « Nos équipes mondiales canalisent un changement en profondeur dans tous nos secteurs d'activité. Ensemble, nous profiterons de la puissance de données ESG pertinentes et propres au marché afin de mener notre entreprise vers un avenir non seulement prometteur, mais également durable et équitable. »

Le rapport ESG mondial de Medline intègre des stratégies et des programmes répartis dans plus de 100 pays et territoires où l'entreprise mène ses activités. Consultez le rapport ESG 2023 ou apprenez-en davantage à propos des efforts ESG de Medline dans tout le continuum des soins de santé en visitant le site https://www.medline.com/about-us/esg/.

Medline Canada , Corporation

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, notre forte présence dans tout le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement nous permettent d'établir des partenariats avec nos clients pour faire évoluer les soins prodigués aux patients, améliorer les résultats cliniques, favoriser une gestion efficace des coûts et offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagée à assurer la santé et le bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires et des communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 628 employés dont 115 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au coeur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez : www.medline.ca

6 juin 2024 à 10:32

