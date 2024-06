Altana et Epoch Blue annoncent une alliance stratégique pour développer la traçabilité de bout en bout, la surveillance de l'environnement et l'insetting dans les chaînes de valeur agricole et forestière





LONDRES, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Altana , le premier système de gestion de chaînes de valeur au monde, et Epoch Blue , une plateforme de surveillance environnementale et de décarbonisation des émissions de portée 3, ont annoncé une alliance stratégique visant à créer une transparence et une capacité de décarbonisation sans précédent dans les chaînes d'approvisionnement agricole et forestière. Cette alliance associe le système de gestion de chaînes de valeur d'Altana aux capacités d'intelligence environnementale et d'insetting d'Epoch Blue, ce qui permettra aux utilisateurs d'Altana d'utiliser les capacités complètes de surveillance environnementale d'Epoch Blue pour fournir une traçabilité complète, une analyse de l'impact environnemental et des leviers de décarbonisation à travers les chaînes d'approvisionnement agricole et forestière.

« Il s'agit d'une étape importante vers une empreinte carbone globale nette nulle pour les organisations publiques et privées », a déclaré Evan Smith, cofondateur et PDG d'Altana. « Nous sommes ravis de nous associer à Epoch Blue pour permettre à nos clients de s'assurer que leurs fournisseurs utilisent leurs terres de manière durable et de réduire leur empreinte carbone. « La plateforme Altana offre une approche unifiée de la gestion des réseaux étendus de fournisseurs et de distribution, construite sur la seule carte dynamique et intelligente de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et les données d'Epoch Blue nous rendent encore plus précieux pour nos clients. »

« La combinaison de la traçabilité des réseaux de fournisseurs et de distribution et de la surveillance environnementale évolutive et rentable à l'échelle mondiale est essentielle pour débloquer la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, a déclaré Jinal Surti, cofondateur et PDG d'Epoch Blue. « Ces capacités intégrées sont une première mondiale et nous sommes ravis de pouvoir aider nos clients dont les chaînes d'approvisionnement sont complexes à gérer la décarbonisation d'une manière qui n'entraîne que peu de frais généraux et qui perturbe le moins possible leurs opérations de base. Plus important encore, cela pourrait permettre à nos clients d'accélérer considérablement leur calendrier pour atteindre le niveau zéro. »

Cette alliance stratégique entre Altana et Epoch Blue permet :

la traçabilité de bout en bout de l'impact des produits agricoles sur le carbone et la déforestation dans l'ensemble des chaînes de valeur du secteur

la possibilité d'attribuer les résultats environnementaux d'un produit à des entités spécifiques dans une chaîne de valeur, créant ainsi la transparence, la redevabilité et l'amélioration de l'économie

la génération de l'empreinte carbone des produits (PCF) pour les produits dont les chaînes de valeur sont mondiales et complexes

une collaboration transparente entre les fournisseurs et les acheteurs au sein de la plateforme Altana, ce qui permet de partager des informations en amont et en aval par le biais de profils d'entreprises et de produits.

des mesures d'incitation à la décarbonisation mises en place par Epoch Blue pour inciter les fournisseurs à adopter des mesures de décarbonisation

Aujourd'hui, 10 gigatonnes d'émissions de CO 2 e sont produites chaque année en raison de la culture d'ingrédients et de produits de base dans plus de deux milliards d'exploitations agricoles dans le monde. Ensemble, Epoch Blue et Altana permettront aux entreprises et aux gouvernements de mesurer l'impact carbone de leurs propres fournisseurs et de mettre en place des mesures incitatives pour réaliser des réductions sur le « premier kilomètre » de leur chaîne de valeur au niveau mondial - de la terre au projet fini, jusqu'aux rayons des magasins de détail. Cette alliance stratégique jette les bases d'une collaboration et d'une innovation futures de la part de deux startups leaders de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur Altana, rendez-vous sur : https://altana.ai/

Pour en savoir plus sur Epoch, consultez le site https://epoch.blue/

Contact pour les médias : [email protected]

6 juin 2024 à 10:31

