Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de TC Transcontinental, honorée en tant que Fellow 2024 de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

MONTRÉAL, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) est fière de souligner le Prix Fellow 2024 de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) décerné à Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de TC Transcontinental. Seule Québécoise parmi les quatre récipiendaires, madame Marcoux a été honorée dans le cadre du Congrès national des administrateurs et du Gala des fellows de l'IAS tenu hier à Toronto. Ce titre prestigieux met en lumière la contribution exceptionnelle et le leadership au sein de conseils d'administration d'entreprises et d'organisations canadiennes de remarquables chefs de file en gouvernance.

« C'est un grand honneur d'être nommée Fellow 2024 de l'Institut des administrateurs de sociétés, a déclaré Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de TC Transcontinental. La bonne régie d'entreprise est une source de crédibilité, et donc de légitimité. Elle passe aussi par la diversité, car la diversité des opinions permet de prendre de meilleures décisions. Trouver un juste équilibre entre l'esprit entrepreneurial, la croissance rentable, la conformité et la gouvernance représente aujourd'hui un défi majeur, et je suis très fière de diriger le conseil d'administration de TC Transcontinental qui incarne cet équilibre. »

Isabelle Marcoux est membre des conseils d'administration de Power Corporation du Canada, de l'Institut pour la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP), de Scale AI et de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Elle a par ailleurs déjà été membre des conseils de Rogers Communications et de George Weston limitée. En outre, elle a siégé au conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi qu'au sein du comité consultatif de la Faculté de droit de l'Université McGill. Depuis de nombreuses années, madame Marcoux s'investit également activement auprès de Centraide du Grand Montréal. L'organisme l'a d'ailleurs honorée en 2024 en lui remettant sa plus haute distinction, soit « Gouverneure émérite ». Isabelle Marcoux a été nommée membre de l'Ordre du Canada et s'est vu remettre la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Elle a de plus été intronisée au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (RFE), après avoir été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada par l'organisation à trois reprises.

La biographie complète de madame Marcoux se trouve ici.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards $ pour l'exercice clos le 29 octobre 2023. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

