Automation Anywhere dépasse ses objectifs du premier trimestre grâce à des contrats pilotés par l'IA générative et à l'augmentation du nombre de partenaires

Plus de 65 % des nouvelles réservations et des réservations incitatives ont été effectuées par des clients ayant recours à l'automatisation alimentée par l'IA

SAN JOSE, Californie, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , un leader des solutions d'automatisation alimentées par l'IA, a annoncé de solides performances au premier trimestre. Les accords d'automatisation alimentés par l'IA générative et les partenariats hyperscalaires continuent d'alimenter l'élan de l'entreprise. Pour le troisième trimestre consécutif, l'entreprise continue de démontrer sa rentabilité grâce à une croissance à deux chiffres et à des marges améliorées. La solution d'IA générative d'Automation Anywhere offre une plateforme unifiée avec une évolutivité et une flexibilité inégalées, qui a été validée par de multiples déplacements concurrentiels au cours du premier trimestre de l'exercice.

« Notre stratégie visant à nous concentrer sur l'IA et à attirer de grandes entreprises clientes continue de générer de la croissance et de l'élan pour nous », a déclaré Mihir Shukla, fondateur et PDG d'Automation Anywhere. « Nous continuons à développer de grandes transactions pluriannuelles de plus d'un million de dollars, démontrant que notre plateforme d'automatisation alimentée par l'IA motive les clients à adopter notre solution à grande échelle pour les aider à transformer leurs activités. Notre objectif reste d'accélérer l'adoption de notre plateforme d'automatisation alimentée par l'IA, de soutenir les clients et les partenaires de manière exceptionnelle et d'accélérer la croissance grâce à l'exécution méticuleuse de notre stratégie. »

Le modèle unique d'automatisation des processus d'IA générative d'Automation Anywhere et les solutions d'IA introduites au cours de l'année écoulée permettent aux clients de faire progresser les transformations des flux de travail et de fournir des résultats tangibles plus rapidement. Auparavant, une organisation passait des mois à comprendre les processus pour les automatiser, mais aujourd'hui, elle est en mesure d'alimenter des quantités importantes de données non structurées dans le modèle d'automatisation des processus d'IA générative d'Automation Anywhere, ce qui lui permet d'apprendre où optimiser les flux de travail rapidement, souvent en l'espace de quelques semaines. Automation Anywhere permet également désormais aux entreprises de développer et de déployer leurs propres solutions d'IA de processus à partir de leurs propres données. Cela réduit non seulement le temps nécessaire aux clients pour voir les résultats, mais augmente également de manière exponentielle les résultats des clients.

Faits marquants

Les grandes transactions de plus de 200 000 dollars ont représenté une croissance de plus de 100 % en glissement annuel.

Les partenariats hyperscalaires avec les canaux de distribution ont dépassé les objectifs de réservation du quatrième trimestre, notamment grâce à Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure.

L'entreprise a enregistré une croissance dans toutes les régions clés et presque tous les clients ont désormais migré vers sa dernière plateforme d'automatisation alimentée par l'IA, ce qui leur permet de tirer parti des avantages des offres d'automatisation alimentées par l'IA générative.

« L'intégration de l'IA générative dans les plateformes d'automatisation simplifie les compétences de développement nécessaires pour tirer parti de l'IA générative, optimise les flux de travail complexes et améliore considérablement la productivité en perturbant le flux de travail et la façon dont il est effectué », a déclaré Maureen Fleming, vice-présidente du programme d'IA et d'automatisation chez IDC. « Grâce à une nouvelle interface hautement contextuelle pour effectuer le travail, l'IA générative, associée à des actions automatisées, simplifie l'exécution des tâches ? et le travail viendra de plus en plus à nous au lieu de sauter d'une application à l'autre pour faire notre travail. »

Faits marquants de l'annonce du premier trimestre

Automation Anywhere a élargi son partenariat avec Google Cloud pour offrir de nouvelles solutions personnalisables alimentées par l'IA générative qui libèrent de la valeur pour les entreprises dans tous les secteurs. En s'appuyant sur les modèles Gemini et la plateforme d'IA Vertex de Google Cloud, Automation Anywhere favorise l'automatisation à grande échelle, accélère la transformation de l'entreprise, stimule la productivité et libère le temps des employés pour des tâches stratégiques. Ces solutions d'IA générative améliorent les opérations de plus de 300 entreprises clientes qui exécutent des automatisations de processus avancées en mode natif sur Google Cloud.

Automation Anywhere a élargi son partenariat avec Google Cloud pour offrir de nouvelles solutions personnalisables alimentées par l'IA générative qui libèrent de la valeur pour les entreprises dans tous les secteurs. En s'appuyant sur les modèles Gemini et la plateforme d'IA Vertex de Google Cloud, Automation Anywhere favorise l'automatisation à grande échelle, accélère la transformation de l'entreprise, stimule la productivité et libère le temps des employés pour des tâches stratégiques. Ces solutions d'IA générative améliorent les opérations de plus de 300 entreprises clientes qui exécutent des automatisations de processus avancées en mode natif sur Google Cloud. Petrobras a économisé 120 millions de dollars en seulement trois semaines. Avec la possibilité de travailler avec des données documentaires non structurées et de créer des automatismes en utilisant le langage naturel, Petrobras a tiré parti de la solution Automation Co-Pilot for Business Users au sein de son service fiscal pour résoudre les inexactitudes potentielles dans les déclarations fiscales tout en respectant les règles et réglementations étendues et complexes. En automatisant son système et son processus de production des déclarations de revenus, Petrobras a pu, pour la première fois en 15 ans, déclarer ses revenus en trois jours sans demander à ses employés de travailler les week-ends pendant la période des impôts.

L'entreprise a uni ses forces à celles d'Alorica, un leader mondial des solutions d'expérience client de nouvelle génération, pour améliorer l'expérience client et fournir des solutions d'automatisation sur mesure. Automation Anywhere a récemment reçu plusieurs prix récompensant le leadership et l'excellence de l'entreprise. Il s'agit notamment du prix Great Places to Work 2024, des Gold Stevie® Awards pour l'automatisation du service client, de l'équipe de formation au service client de l'année, du Silver Stevie® Award dans la catégorie Service client de l'année, du prix Excellence in Customer Service 2024 décerné par le Business Intelligence Group, et du prix CIO 100 2024.

à celles d'Alorica, un leader mondial des solutions d'expérience client de nouvelle génération, pour améliorer l'expérience client et fournir des solutions d'automatisation sur mesure. Automation Anywhere a récemment reçu plusieurs prix récompensant le leadership et l'excellence de l'entreprise. Il s'agit notamment du prix Great Places to Work 2024, des Gold Stevie® Awards pour l'automatisation du service client, de l'équipe de formation au service client de l'année, du Silver Stevie® Award dans la catégorie Service client de l'année, du prix Excellence in Customer Service 2024 décerné par le Business Intelligence Group, et du prix CIO 100 2024.

Le troisième trimestre d'Automation Anywhere s'est terminé le 30 avril 2024. En tant qu'entreprise privée, Automation Anywhere ne divulgue pas d'informations financières détaillées.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader dans l'automatisation des processus alimentée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision qui consiste à stimuler l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.automationanywhere.com

