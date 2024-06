Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 50 000 $ au Concours complet Bromont CCI3*





QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 50 000 $ au Concours complet Bromont CCI3*, ayant lieu à Bromont du 6 au 9 juin prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours complet Bromont CCI3* propose de nombreuses épreuves qui contribuent à la valorisation du dévouement des cavalières et cavaliers dans leur sport. Chaque année, cet événement est un incontournable pour les athlètes équestres et pour les visiteurs fervents de ce sport.

Citations :

« C'est avec une grande fierté que notre gouvernement soutient le Concours complet Bromont CCI3*, qui fait rayonner les Cantons-de-l'Est à l'échelle nationale en se distinguant comme l'un des événements équestres les plus importants au pays! Cette compétition contribue sans aucun doute à la vitalité économique et touristique de la ville de Bromont. J'invite chaleureusement les athlètes et leur entourage à tirer parti de leur séjour pour découvrir les plus beaux attraits qu'offre la région et pour profiter de la convivialité de sa population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Concours complet Bromont CCI3* est un événement représentatif du dévouement et de l'implication des athlètes équestres dans leur sport. Concentration, contrôle et force sont des compétences et des habiletés hors pair qui se trouvent au centre des activités équestres. Notre gouvernement est heureux de soutenir cet événement dans l'inspirante ville de Bromont. Je tiens à souhaiter le meilleur des succès et une bonne compétition à tous les participants et participantes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 32 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde une aide de 18 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de l'Éducation :

Facebook X LinkedIn YouTube

Au Québec, on bouge! :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

6 juin 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :