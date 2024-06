LOGISTEC obtient la première certification en Arctique de l'Alliance verte pour le terminal de Baie Déception





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - LOGISTEC a annoncé que son terminal de Baie Déception, situé dans l'Arctique, est maintenant officiellement certifié dans le cadre du Programme environnemental de l'Alliance verte, premier terminal à être certifié dans le Grand Nord. Avec un total de 27 terminaux certifiés en Amérique du Nord, LOGISTEC est à l'avant-garde de la réduction de son empreinte écologique maritime pour un avenir durable.

« Cette réalisation est particulièrement remarquable, car nos équipes travaillent dans des conditions difficiles à Baie Déception où les événements climatiques ont un impact sur la façon dont nous opérons dans le terminal », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC. « L'Alliance verte fournit un cadre permettant de réduire notre empreinte carbone, ce qui est essentiel pour soutenir une chaîne d'approvisionnement solide et durable ».

« En tant que membre fondateur de l'Alliance verte, nous adhérons pleinement à sa mission qui est d'adopter des mesures concrètes et mesurables pour proposer des solutions afin de réduire l'empreinte environnementale maritime », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Ce programme fait partie intégrante de nos objectifs ESG et de développement durable. Nous continuerons de soutenir cette mission qui a des visées internationales, pour notre industrie et pour les générations futures. »

Le programme de l'Alliance verte fixe des objectifs rigoureux aux gestionnaires de terminaux portuaires au moyen d'indicateurs de performance. L'Alliance verte encourage les grands armateurs, les ports, les terminaux, les chantiers maritimes et les corporations oeuvrant dans la Voie maritime à trouver des solutions aux principaux enjeux liés à l'environnement marin afin de préserver la biodiversité, la qualité de l'eau et des sols. LOGISTEC est l'organisation qui compte le plus grand nombre de terminaux certifiés par l'Alliance verte en Amérique du Nord.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation est basée à Montréal (QC) et fournit des services spécialisés à la communauté maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 60 ports et 90 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime destinés principalement au commerce côtier de l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs desservant le marché canadien. En outre, la société opère dans le secteur de l'environnement où elle fournit des services à des clients industriels, municipaux et autres clients gouvernementaux pour le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols et des matériaux contaminés, la remise en état des sites, l'évaluation des risques et la fabrication de produits de transport de fluides.

À propos de l'Alliance verte

Fondé en 2007, le programme de certification environnementale de l'Alliance verte est le résultat d'un effort volontaire de l'industrie du transport maritime en Amérique du Nord pour aller au-delà de la réglementation. Plus de 185 armateurs, ports, terminaux et chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis participent actuellement au programme. Lancée en 2020, Green Marine Europe compte actuellement 26 armateurs, représentant une flotte maritime importante et diversifiée de plus de 500 navires, ainsi que trois chantiers maritimes majeurs. Constituée en mai 2024, l'Alliance verte est la structure de gouvernance qui supervise les deux programmes de certification environnementale.

