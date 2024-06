Déclaration commune concernant la situation à Gaza





OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Déclaration commune des dirigeants des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Autriche, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la Colombie, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Serbie et de la Thaïlande concernant la situation à Gaza :

« En tant que dirigeants de pays profondément inquiets du sort des otages détenus par le Hamas à Gaza, parmi lesquels se trouvent un grand nombre de nos citoyens, nous soutenons pleinement le mouvement en faveur de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages qui est maintenant sur la table et que le président Biden a présenté le 31 mai 2024. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous appelons le Hamas à conclure cet accord, qu'Israël est prêt à accepter, et à entreprendre le processus de libération de nos citoyens.

« Nous insistons sur le fait que cet accord mènerait à un cessez-le-feu immédiat et à la réhabilitation de Gaza, qu'il prévoit des mesures pour garantir la sécurité des Israéliens comme des Palestiniens, et qu'il favoriserait l'instauration d'une paix plus durable et à long terme et la mise en place d'une solution à deux États. En ce moment décisif, nous appelons les dirigeants d'Israël et du Hamas à faire les derniers compromis nécessaires pour conclure cet accord et soulager les familles de nos otages ainsi que les gens des deux côtés de ce terrible conflit, notamment les populations civiles. Il est temps de mettre fin à la guerre, et cet accord constitue le point de départ nécessaire. »

