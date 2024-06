Bell Média devient le partenaire stratégique canadien de Pulse Premiere de TikTok





- Les clients peuvent maintenant acheter de l'espace publicitaire à côté du contenu TikTok de Bell Média -

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe à un partenariat stratégique qui vise à introduire Pulse Premiere de TikTok au Canada. Véritable révolution pour les annonceurs au Canada, Pulse Premiere est une solution publicitaire qui offre aux marques un contrôle et une prévisibilité, en leur permettant de placer leurs publicités à côté du contenu d'éditeurs partenaires sélectionnés sur le fil «Pour toi».

Ce nouveau partenariat permet d'afficher les publicités à côté du contenu de Bell Média sur TikTok. Grâce à Pulse Premiere, les annonceurs pourront présenter leurs publicités à côté du contenu à fort taux d'engagement de Bell Média dans des catégories clés comme le sport et le divertissement. Les publicités seront diffusées adjacent au contenu tendance de BarDown , l'un des leaders numériques incontestés des médias sportifs canadiens, de MuchMusic , la marque de divertissement canadienne la plus suivie sur les médias sociaux, des entrevues de célébrités et des nouvelles de divertissement d' ETALK , du contenu des leaders canadiens du sport, TSN et RDS , et du réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV .

« Ce partenariat offre aux annonceurs canadiens ce qu'ils attendaient avec impatience : la possibilité de vendre véritablement leur marque sur TikTok, a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, contenu et ventes, Bell Média. Cette collaboration permet non seulement d'élargir notre inventaire numérique de premier ordre, mais elle souligne également notre leadership dans le domaine de la publicité numérique innovante. »

Pulse Premiere offre aux annonceurs un contrôle et une prévisibilité, car ils peuvent placer leurs publicités directement près du contenu d'éditeurs de premier plan sur le fil « Pour toi » de TikTok. Cela ouvre la voie à de nouvelles occasions de rejoindre des auditoires dynamiques et d'accroître la visibilité de la marque. Les publicités TikTok ont été classées au premier rang par les consommateurs pour leur capacité à capter l'attention1 : 73 % des utilisateurs de TikTok déclarent ressentir un lien plus profond avec les marques figurant sur la plateforme que sur les autres sites et applications qu'ils utilisent2; et 93 % des utilisateurs prennent des décisions fondées sur le contenu qu'ils voient dans le fil « Pour toi3 ».

En tant que premier éditeur médiatique canadien à se joindre à Pulse Premiere, Bell Média s'ajoute aux autres leaders mondiaux et ligues sportives qui font partie du programme, y compris Condé Nast, NBCUniversal, Paramount Global, Sky Sports, NHL®?, MLB, MLS et bien d'autres encore.

Sources :

Rapport Media Reactions 2023 de Kantar TikTok Marketing Science, étude internationale sur la communauté et la liberté d'expression, menée par Flamingo, 2021. TikTok Marketing Science, étude internationale personnalisée sur le temps bien employé, menée par Kantar, mars 2021.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement. Elle dispose d'une vaste gamme d'actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage publicitaire et du numérique. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; le plus grand diffuseur détenu par une société canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante gamme de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage publicitaire de premier plan, Astral; le réseau francophone généraliste en pleine croissance au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire de Sphère Média, des Studios Grandé de Montréal et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien technologique, de marketing et d'analytique de premier plan, par l'intermédiaire de la plateforme de marketing de Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, Gestion stratégique de l'audience et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision adressable linéaire, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. 1 Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .



1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Kaitlynn Jong, Bell Média, [email protected]

SOURCE Bell Media Inc.

6 juin 2024 à 09:00

