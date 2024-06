Kia - Communautés en mouvement révèle les organismes qu'elle financera en 2024 afin d'inspirer le mouvement dans les communautés canadiennes





TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia - Communautés en mouvement a le plaisir de révéler les sept organismes de bienfaisance et OBNL du Canada qui recevront du financement cette année, et par l'entremise desquels elle pourra étendre sa portée à cinq nouveaux marchés régionaux.

Kia - Communautés en mouvement s'engage à favoriser l'inclusion et l'innovation dans les activités qu'elle mène pour renforcer les communautés de partout au pays. Menée en partenariat avec Fondations communautaires du Canada (FCC), Kia - Communautés en mouvement est une initiative qui soutient des projets locaux visant à créer des communautés inclusives grâce à des programmes novateurs qui encouragent le mouvement.

Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada, souligne la mission fondamentale du programme : « Kia - Communautés en mouvement s'efforce de faire progresser les groupes marginalisés et de favoriser le développement global des communautés. Chez Kia, nous voulons soutenir la mobilité non seulement physiquement dans nos véhicules, mais aussi socialement, économiquement et écologiquement, afin d'aider les communautés de tout le pays à prospérer. »

« Nous sommes inspirés par le pouvoir transformateur de l'engagement et du renforcement des communautés, affirme Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada. Les projets financés démontrent le rôle essentiel des organismes de bienfaisance et des OBNL dans la construction d'un avenir où tout le monde a sa place. Nous nous réjouissons des retombées importantes que ces projets auront sur leurs communautés. »

FCC dispose d'un réseau de plus de 200 fondations communautaires dans l'ensemble du Canada, et chacune d'elles a une connaissance approfondie des besoins de sa communauté. Cette année, Kia - Communautés en mouvement s'associe à cinq fondations communautaires à l'échelle nationale, soit :

Les sept organismes de bienfaisance et OBNL sélectionnés répondront aux besoins précis de leur communauté et mettront en oeuvre des solutions innovantes pour s'attaquer aux problèmes sociaux, encourager l'inclusion et apporter de grands changements à l'échelle locale. Les organismes de bienfaisance financés cette année sont les suivants :

Chaque projet a pour but de faire progresser le bien-être de la communauté grâce à des approches innovantes et axées sur le mouvement. Par exemple :

Le projet Waterloo Region Rural Communities Welcome Newcomers est une initiative communautaire dirigée par le Kitchener Waterloo Multicultural Centre (KWMC). Le projet favorise l'appartenance et les liens avec les nouveaux arrivants dans les zones rurales et cherche à améliorer la sensibilisation interculturelle et à accroître l'inclusion des nouveaux arrivants, de manière à renforcer la cohésion de la communauté et à soutenir la croissance économique.

est une initiative communautaire dirigée par le Kitchener Waterloo Multicultural Centre (KWMC). Le projet favorise l'appartenance et les liens avec les nouveaux arrivants dans les zones rurales et cherche à améliorer la sensibilisation interculturelle et à accroître l'inclusion des nouveaux arrivants, de manière à renforcer la cohésion de la communauté et à soutenir la croissance économique. Le projet Kahnawake Drive to Succeed de Connecting Horizons aide les membres vulnérables de la communauté âgés de 18 à 40 ans, y compris ceux qui ont des besoins particuliers ou des problèmes de santé mentale, à obtenir un permis de conduire et un emploi en fournissant une assistance structurée et des incitatifs économiques, et en assurant la sécurité routière sur le territoire mohawk de Kahnawake .

Fondée en 1999, Kia Canada Inc. est une filiale de Kia Corporation, basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi qu'à d'autres emplacements au Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés, dynamiques, élégants et innovants, ainsi que des services pratiques par l'intermédiaire de son réseau de 199 concessionnaires d'un bout à l'autre du pays. Le slogan de la marque, « Du mouvement vient l'inspiration », symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer les gens et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok et Instagram.

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige les fondations communautaires locales au Canada. En collaboration avec les fondations communautaires dans l'ensemble du pays, FCC aide à trouver des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les Canadiens. FCC bâtit un mouvement qui relie les fondations communautaires, la population et les partenaires afin de créer un avenir où tout le monde a sa place.

