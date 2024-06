Avis aux médias - LANCEMENT : RÉSEAU CANADIEN POUR L'ÉQUITÉ ET LA JUSTICE SOCIALE





OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ -

Date : vendredi, le 7 juin 2024



Heure : de 13h30 à 17h00



Lieu : Galerie d'art d'Ottawa, 50, pont Mackenzie King, Ottawa, ON K1N 0C5

Notes pour les médias

OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, Colour of Poverty-Colour of Change (COP-COC) et le Chinese Canadian National Council for Social Justice (CCNC-SJ) mettront sur pied le volet canadien du Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale, un réseau trilatéral d'experts et d'organismes engagés pour l'équité et la justice raciale tel qu'exprimé dans la Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale.

Le Réseau canadien pour l'équité et la justice raciale (RCEJR, ou CNERJ en anglais) sera responsable de mettre au point le volet canadien d'un tel réseau trilatéral, engageant activement des représentants des milieux communautaire, des affaires, des médias, universitaire, de l'éducation, philanthropique, syndical, des arts, des sports, et de la santé. RCEJR/CNERJ est financé par le Ministère du Patrimoine canadien.

SOURCE Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

6 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :