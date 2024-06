L'Arabie saoudite présente des possibilités d'investissements transformateurs lors de la 46e conférence annuelle de l'Université de New York sur l'investissement dans l'hôtellerie internationale





Le Ministère saoudien du tourisme participe à la 46e Conférence annuelle de l'Université de New York sur l'investissement dans l'hôtellerie internationale, qui met en lumière les progrès exceptionnels et les vastes possibilités d'investissement du Royaume dans son secteur touristique en plein essor. Cette conférence offre une plateforme unique à l'Arabie saoudite pour partager son parcours transformateur vers le statut de première destination touristique mondiale tout en diversifiant son économie.

En première ligne de la conférence, Mahmoud Abdulhadi, sous-ministre de laAppui aux destinations touristiques, a prononcé un discours liminaire devant les participants. Il a évoqué les nombreuses possibilités qui s'offrent à l'Arabie saoudite et a donné un aperçu des investissements dans le tourisme pour développer de nouvelles destinations. M. Mahmoud a insisté sur le fait que les investisseurs internationaux peuvent tirer parti des possibilités créées, soulignant l'engagement du Royaume à devenir une destination touristique mondiale de premier plan.

En complément de l'allocution d'ouverture, le déjeuner de réseautage « Investir dans l'Arabie saoudite et prospérer dans le tourisme », organisé par le Ministère du tourisme, a permis des échanges approfondis quant au potentiel d'investissement de l'Arabie saoudite dans le cadre de Vision 2030. Des intervenants des ministères saoudiens du Tourisme et de l'Investissement ont pris la parole à l'occasion de cet événement consacré à la transformation et au développement du marché, ainsi qu'à la performance du secteur et aux opportunités d'investissement. Le soutien du gouvernement aux investisseurs par le biais du Programme de catalyse de l'investissement touristique (TIEP), qui vise à améliorer la facilité et le coût de faire des affaires dans le secteur du tourisme, fournit des incitations et ouvre ce marché inexploité, a également été discuté en détail.

Le TIEP est conçu pour alléger les obstacles à l'investissement, réduire les frais gouvernementaux de 22 % et offrir des incitatifs importants. Le programme comprend l'initiative phare Hospitality Investment Enablers (HIE), qui vise à générer 11,2 milliards de dollars d'investissements du secteur privé et à créer 120 000 emplois dans des destinations touristiques identifiées à fort potentiel. Ces initiatives font de l'Arabie saoudite une destination attrayante et lucrative pour les investisseurs.

Mahmoud Abdulhadi, sous-ministre de l'appui aux destinations touristiques, a déclaré : " L'Arabie saoudite se trouve au seuil d'une transformation sans précédent de son secteur du tourisme, offrant des opportunités sans précédent aux investisseurs. Notre engagement à l'égard de la Vision 2030 n'est pas seulement un plan directeur pour le développement ; c'est une invitation ouverte pour les partenaires mondiaux à faire partie d'un parcours historique. En investissant en Arabie saoudite, vous investissez dans un avenir où l'innovation, la culture et l'hospitalité convergent pour créer des expériences extraordinaires. Le Programme de catalyse d'investissement touristique et l'initiative Hospitality Investment Enablers sont conçus pour vous fournir le soutien, les incitatifs et les facilitations nécessaires pour réussir dans ce marché prospère. Ensemble, nous pouvons bâtir une destination touristique de calibre mondial qui profitera non seulement à notre économie, mais aussi à la communauté mondiale."

Dans le cadre de la participation du Ministère du tourisme à l'événement, Gloria Guevara Manzo, conseillère spéciale en chef du Ministère du tourisme de l'Arabie saoudite, a participé à une causerie informelle intitulée "Les tendances du voyage et du tourisme au coeur du marché". La séance a porté sur les tendances que les investisseurs dans l'hôtellerie et les autres parties prenantes doivent prendre en compte pour élaborer leurs stratégies et fournir des informations précieuses sur l'évolution du paysage du tourisme mondial.

Cette discussion a mis en évidence les progrès importants de l'Arabie saoudite dans son secteur du tourisme, qui a notamment attiré 100 millions de visiteurs internationaux en 2023, soit sept ans plus tôt que prévu. Ce succès prépare le terrain pour le nouvel objectif de 150 millions de touristes du Royaume, reflétant son attrait mondial croissant.

Soulignant davantage son succès, l'Arabie saoudite a grimpé de neuf places à la 41e place de l'Indice de développement des voyages et du tourisme 2024 du Forum économique mondial, démontrant l'impact de ses investissements stratégiques et de son cadre réglementaire solide. Reconnu comme l'un des pays les plus sûrs du Moyen-Orient, le Royaume continue de séduire les investisseurs internationaux.

Avec un investissement de 800 milliards de dollars dans le secteur du tourisme, l'Arabie saoudite crée 1,6 million d'emplois et ajoute 500 000 chambres d'hôtel. Ces investissements sont le moteur de la transformation économique et sociale du Royaume, en se concentrant sur le développement de sites culturels, de sites sportifs, de parcs à thème et de réserves naturelles. En outre, les efforts déployés par le Ministère du tourisme pour simplifier le processus de délivrance de visas électroniques pour 66 pays renforcent encore les flux de touristes et les possibilités d'investissement, rendant le Royaume plus accessible aux visiteurs internationaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

6 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :