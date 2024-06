DataXstream s'étend à la région EMOA et annonce la nomination d'un nouveau président





DataXstream LLC, un partenaire SAP® Gold et une application approuvée par SAP qui se consacre à l'élaboration de solutions basées sur des technologies émergentes pour les utilisateurs de SAP dans les domaines de la vente et de la distribution, a annoncé aujourd'hui son expansion européenne avec l'ouverture de son bureau EMOA à Barcelone, en Espagne, et la nomination de Jean-Jérôme (JJ) Peytavi au poste de président de DataXstream pour la région EMOA. Cadre multiculturel doté d'une profonde compréhension des nuances du commerce international, M. Peytavi travaillera avec les partenaires régionaux de DataXstream, ainsi qu'avec les équipes de SAP à travers l'Europe, pour apporter des solutions aux clients B2B confrontés à des besoins complexes en matière de gestion des ventes et des commandes.

« Les excellents antécédents de JJ en matière d'élaboration de stratégies et de solutions répondent aux besoins complexes de nos clients, tandis que son expérience diversifiée et sa direction efficace dans de nombreux secteurs font de lui la personne idéale pour aider à faire passer DataXstream à la vitesse supérieure », a déclaré Tim Yates, PDG de DataXstream. « L'ouverture du bureau EMOA constitue une étape importante pour l'entreprise, et je suis ravi que JJ ait été choisi pour mener cet effort. »

Cette expansion répond à la demande mondiale croissante de solutions de gestion des commandes plus efficaces et plus rationalisées, en particulier dans les environnements SAP. Partout dans le monde, les clients recherchent des expériences d'achat transparentes sur de multiples canaux de vente. Les organisations B2B sont désormais chargées de vendre sur de nombreux canaux de vente, tout en déployant de multiples solutions pour répondre aux besoins de leur secteur, qu'il s'agisse de la tarification spécifique au client, des options d'expédition, des capacités de carte de crédit, des capacités de location, de la part du portefeuille et des autres éléments qui doivent tous être intégrés dans leur système ERP. Par conséquent, de nombreuses organisations sont aujourd'hui confrontées à des inefficacités dans leurs processus de vente. Ces dernières sont susceptibles d'entraîner des erreurs et des retards à chaque point de contact, frustrant à la fois les employés et les clients, et risquant d'entraver les efforts de modernisation futurs.

« Les organisations B2B ont besoin d'investir dans une plateforme plus efficace, prête pour l'avenir, capable d'intégrer de manière transparente tous ces canaux disparates et d'offrir une visibilité en temps réel sur les commandes, la disponibilité des produits, les informations clients et bien plus encore », a déclaré JJ Peytavi, président de DataXstream pour la région EMOA. « La plateforme multicanale de gestion des commandes OMS+ de DataXstream résout ces difficultés en intégrant l'ensemble des données issues de tous les canaux de vente dans une plateforme unique, afin que chaque canal soit en mesure d'offrir une expérience cohérente au client final. L'ouverture du bureau EMOA démontre notre engagement à servir les clients SAP en Europe, lesquels sont confrontés à ces problèmes complexes de gestion des commandes clients, et je me réjouis de mener cet effort. »

