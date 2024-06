Bell Média lance une plateforme d'achat de publicité numérique en libre-service, Bell Publicités pour entreprises





TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Avant l'événement Upfront 2024 d'aujourd'hui, Bell Média annonce le lancement de Bell Publicités pour entreprises, une plateforme publicitaire qui permet aux entreprises de partout au pays d'utiliser les données canadiennes de premier choix de Bell et de cibler les bonnes audiences, tout en accédant à des inventaires numériques sur l'Internet ouvert et dans les propriétés numériques de Bell Média.

Propulsée par les données internes de Bell, Bell Publicités pour entreprises permet aux annonceurs locaux de tirer parti des fonctionnalités uniques de la plateforme Bell DSP au moyen d'un environnement libre-service convivial. Le processus de création de campagnes simplifié réduit la complexité de la configuration et la diffusion de publicités numériques auprès des audiences cibles. Les annonceurs peuvent ensuite suivre les performances de leurs campagnes grâce aux rapports en temps réel intégrée à la plateforme, et ainsi améliorer l'efficacité des campagnes en matière de planification et d'exécution afin de maxiser leur investissement.

Les annonceurs peuvent sélectionner leur public cible avec des segments d'audience prédéfinis ou en créer à l'aide de données comportementales pertinentes pour leur entreprise. La plateforme offre également des fonctions de ciblage géographique uniques qui permettent aux annonceurs de cibler des audiences très précises, comme les résidents d'un quartier particulier. Grâce à des capacités de géolocalisation personnalisées, les entreprises peuvent sélectionner un emplacement, puis définir un rayon de deux à cinq kilomètres ou un temps de trajet de cinq minutes pour diffuser efficacement leurs publicités aux clients potentiels.

« Quelle que soit la taille de l'entreprise, avec Bell Publicités pour entreprises, les inventaires numériques de premier choix de Bell Média et les données internes de Bell sont désormais facilement accessibles à tous », a déclaré Perry MacDonald, vice-président, ventes publicitaires et partenariats, de Bell Média. « Qu'il s'agisse d'un café local utilisant notre technologie de géolocalisation pour attirer les clients à proximité avec de nouvelles offres, ou d'une salle de sport tirant parti des données comportementales pour cibler les adeptes de mise en forme, notre plateforme facilite la création et l'exécution de campagnes numériques efficaces. »

« Nous sommes ravis d'offrir un outil aussi puissant qui améliore l'efficacité des campagnes publicitaires pour les entreprises canadiennes », a affirmé Matt Alexander, directeur, publicité et plateformes de données, de Bell Média. « Avec nos solutions publicitaires affaires tel que Bell Analytique, Bell DSP et Gestion stratégique de l'audience : SAM ainsi que Bell Publicités pour entreprises pour les annonceurs locaux, la Plateforme Marketing Bell demeure la destination pour les besoins de marketing dynamiques à tous les niveaux de l'entreprise. »

Pour une durée limitée seulement, les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d'une offre initiale exclusive et recevoir un crédit de 250 $ sur toute campagne d'une valeur minimale de 500 $. Vous pouvez maintenant accéder à Bell Publicités pour entreprises en libre-service ou en tant que service géré en communiquant avec un directeur de comptes de Bell Média.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement avec un large portefeuille d'actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage extérieur et des médias numériques. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; la plus grande plateforme de vidéo en continue canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante série de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage extérieur de premier plan, Astral; la chaine généraliste francophone avec la croissance la plus rapide au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Sphère Média, et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien en matière de technologies, de marketing et d'analyse de premier plan, par l'entremise de la Plateforme Marketing Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, gestion stratégique de l'audience (SAM) et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision adressable, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. 1 Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

