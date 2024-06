Festivals et événements majeurs de la métropole 2024 - Festival MURAL : 578 000 $ du gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 578 000 $ au Festival MURAL, qui débute aujourd'hui et se déroule jusqu'au 16 juin prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2012, le Festival MURAL a permis à de nombreux artistes multidisciplinaires de partager leur talent, notamment par la création de murales géantes qui embellissent les rues de la métropole. Ce rendez-vous attire des gens de tous les horizons qui viennent profiter de l'ambiance festive et des spectacles musicaux, en plus de découvrir de l'art urbain de qualité.

Citations :

« Le Festival MURAL fait partie de ces rendez-vous uniques qui font du Québec une destination reconnue pour la qualité de son offre touristique. Cet événement, qui contribue au rayonnement de la métropole, invite les amatrices et amateurs d'art urbain à venir s'émerveiller devant le talent des artistes de partout qui y participent. Je félicite l'équipe organisatrice qui travaille au succès de ce festival faisant briller le génie des artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival MURAL convie les amatrices et amateurs d'art urbain des quatre coins du monde à un rendez-vous créatif unique en son genre. Depuis 2012, l'événement transforme les rues de la ville de Montréal en véritable galerie d'art, les habillant des oeuvres des talents d'ici et d'ailleurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« À l'image de Montréal, le Festival MURAL est vivant et créatif. En plus de permettre aux Montréalaises et Montréalais de même qu'aux gens de l'extérieur de découvrir la métropole sous un autre jour, il offre une visibilité à de nombreux artistes d'ici. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à MURAL une somme de 293 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme la somme de 125 000 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique, à laquelle s'ajoutent 50 000 $ par année pour le soutien à une programmation destinée au jeune public.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme la somme de 125 000 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique, à laquelle s'ajoutent 50 000 $ par année pour le soutien à une programmation destinée au jeune public. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 110 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

