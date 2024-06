GEEKCO DÉPLOIE SON APPLICATION TELL ME DANS L'ENSEMBLE DES CINÉMAS GUZZO MEGA PLEX DE MONTRÉAL ET DE LA BANLIEUE MÉTROPOLITAINE





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Geekco Technologies Corporation (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V : GKO), annonce le déploiement de son application Tell Me dans l'ensemble des Cinémas Guzzo Mega Plex de Montréal et de la banlieue métropolitaine. Les sept cinémas Guzzo Megaplex lanceront bientôt l'application TELL ME en proposant des promotions exclusives et des événements spéciaux en complément de leur programme marketing existant de fidélisation et de récompenses.

« Nous sommes ravis d'accueillir Cinemas Guzzo Mega Plex en tant que leader distingué de l'industrie cinématographique sur notre plateforme de marketing social TELL ME. Notre plateforme exploite une technologie de géo localisation de pointe et des notifications en temps réel pour aligner l'intérêt des consommateurs sur les offres d'incitations promotionnelles et les emplois disponibles dans les entreprises à proximité. Ce partenariat stratégique promet de fournir une visibilité significative et des résultats mesurables. Cela nous permet de diversifier notre offre et de faire découvrir les cinémas Guzzo à la communauté Tell Me » déclare Mario Beaulieu PDG de Geekco.

« Notre outil marketing innovant est conçu pour répondre efficacement aux besoins de la communauté de commerçants et pour être un outil quotidien pour nos utilisateurs », ajoute-t-il en conclusion.

« M. Vincent Guzzo, PDG de Cinema Guzzo, souligne que l'innovation a été la pierre angulaire de l'héritage de notre entreprise. Notre engagement envers les programmes de fidélisation des consommateurs témoigne de nos initiatives de marketing stratégique. Avec TELL ME, nous avons découvert une application qui offrira de nombreux avantages. Cela nous permet de nous connecter de manière innovante avec les jeunes consommateurs, d'augmenter notre visibilité et de recruter nos futurs employés. Il permet aux clients fidèles et potentiels de tirer parti des outils contemporains pour gérer leurs décisions de consommation et de partager leurs expériences. Cette solution marketing est apte à répondre aux demandes actuelles, à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et à répondre aux tendances et aux attentes de la nouvelle génération », a déclaré Vincent Guzzo.

Geekco se positionne à l'avant-garde des solutions technologiques qui révolutionnent la manière de faire du marketing tout en stimulant dynamisant l'économie de chaque ville et de chaque quartier en permettant aux consommateurs et aux commerces d'interagir comme jamais auparavant. Son application TELL ME permet aux utilisateurs de découvrir les entreprises autour d'eux en temps réel grâce à une carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de trouver un emploi. L'application génère du trafic et de la visibilité pour les entreprises tout en recrutant leurs futurs employés. Tout cela dans la même application.

Cinémas Guzzo est une entreprise familiale renommée, fondée au Québec en 1974. La populaire chaîne de 10 cinémas fait partie de la marque Guzzo, qui comprend Groupe Guzzo Construction, Notte in bianco, Guzzo Nano Research, Mr. Sunshine Corporation, Cinémas Guzzo Streaming et Cinémas Guzzo Les films, en plus des participations dans Pizzeria Giulietta, Love Food to Go et Ruddy Lad Co.

