La Banque CIBC soutient les métiers spécialisés grâce à une offre de services bancaires unique en son genre

Les apprentis qui oeuvrent dans les métiers spécialisés ont maintenant accès à de nouveaux avantages bancaires tout en suivant leur formation obligatoire

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre de services bancaires pour les professionnels des métiers spécialisés qui sont en phase d'apprentissage, dans le but d'aider à soutenir cette population mal desservie à un moment où les travailleurs spécialisés sont en forte demande partout au pays. L'offre de services bancaires pour les personnes de métiers spécialisés de la Banque CIBC est unique en son genre au Canada. Les apprentis dans les métiers spécialisés obtiennent des services bancaires courants gratuits avec le compte Compte Intelli CIBCMC, un accès à des offres spéciales avec la carte Dividendes Platine CIBCMD Visa* et une Marge-crédit aux études CIBC pouvant atteindre 80 000 $ pour couvrir les frais de formation et l'achat d'outils. Des produits et services bancaires spécialisés sont également offerts aux étudiants inscrits dans des programmes de métiers spécialisés et aux professionnels certifiés.

L'offre de services bancaires pour les personnes de métiers spécialisés de la Banque CIBC est actuellement accessible aux étudiants, aux apprentis et aux professionnels des métiers spécialisés à trois étapes distinctes de leur parcours : lorsqu'ils sont inscrits dans un collège de métiers agréé, tout au long de leur programme d'apprentissage enregistré, et le soutien s'étend aux professionnels des métiers spécialisés lorsqu'ils deviennent membres accrédités de leur association professionnelle ou syndicat respectif.

« La Banque CIBC reconnaît les contributions croissantes des professionnels des métiers spécialisés au sein du pays et de l'économie, et comprend également qu'il faut investir du temps et de l'argent pour obtenir une accréditation dans un métier », a déclaré Jeff Smith, premier vice-président, Segmentation et stratégie de fidélisation client, Banque CIBC. « Les solutions bancaires pour les personnes des métiers spécialisés sont uniques et aideront à rendre plus accessibles les ambitions professionnelles des gens de métier qualifiés, et plus particulièrement à un moment où nous avons besoin de travailleurs spécialisés partout au pays. »

Il y a 4,1 millions de professionnels des métiers spécialisés certifiés au Canada, et près de 700 000 d'entre eux devraient prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie. Alors que l'inscription aux programmes d'apprentissage devrait augmenter au cours des prochaines années, selon un récent sondage mené par la Banque CIBC, près de la moitié (45 %) des professionnels des métiers spécialisés n'ont pas confiance en leur situation financière. La Banque CIBC espère offrir du soutien aux apprentis pour les aider à terminer leur formation.

La Banque a également annoncé son association au Skilled Trades College of Canada (STC) en tant que commanditaire principal des services financiers pour veiller à ce que les étudiants inscrits aux programmes de métiers spécialisés aient accès à des conseils financiers et à des produits pour réussir tout au long de leur parcours. La Banque remettra 15 000 $ en bourses d'études aux étudiants du STC au cours des trois prochaines années.

« Nous sommes ravis que la Banque CIBC soit maintenant le partenaire bancaire officiel du Skilled Trades College, car une vaste expérience financière est essentielle pour toute personne de métier et tout entrepreneur prospère », a déclaré Mike Di Donato, chef de l'exploitation du Skilled Trades College of Canada. « La Banque CIBC fournira à nos étudiants des conseils financiers et un accès à des produits et services bancaires, ce qui les aidera à devenir des compagnons et de futurs propriétaires d'entreprise. Dans le but d'aider à combler la pénurie de main-d'oeuvre dans les métiers spécialisés, la Banque CIBC a généreusement accordé cinq bourses d'études complètes à des étudiants du STC par année pour les trois prochaines années, d'une valeur de 225 000 $. »

Pour aider davantage ceux qui envisagent de faire carrière dans les métiers spécialisés, la Banque CIBC offrira également 15 bourses d'études de 2 000 $ sur trois ans au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), et 5 bourses d'études de 2 000 $ au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) pour l'année scolaire 2024.

Les apprentis inscrits qui ouvrent un compte ou investissent dans un produit de la Banque CIBC peuvent participer au concours « Bâtissez votre avenir » d'ici le 31 octobre 2024 pour courir la chance de gagner 35 000 $ pour un contrat de location de camion d'une durée de trois ans et 10 000 $ en outils.

Mention juridique relative au sondage :

Ipsos (au nom de la Banque CIBC) a mené un sondage en ligne du 22 décembre 2023 au 9 janvier 2024 auprès de Canadiens de 18 ans et plus qui étudiaient pour devenir des travailleurs spécialisés qualifiés ou qui avaient déjà terminé leurs études. Au total, 418 sondages ont été menés.

