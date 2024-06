Un partenariat novateur pour offrir un traitement moins effractif contre le cancer au Nouveau-Brunswick





SAN DIEGO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau de santé Horizon (Horizon) innove grâce à un partenariat conclu avec Roche Canada, le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et RechercheNB, et avec le soutien du Réseau de santé Vitalité. Dans le cadre de ce partenariat, Horizon sera positionné pour offrir aux patients de la province un type d'administration de traitement contre le cancer ayant le potentiel d'être plus accessible et moins invasif.

Cette initiative, qui découle d'une étude de recherche menée par trois oncologues médicaux d'Horizon, soit le Dr Mahmoud Abdelsalam, la Dre Luisa Galvis et le Dr James Michael, a officiellement été annoncée par la délégation du Nouveau-Brunswick durant la convention annuelle internationale BIO qui a présentement lieu à San Diego, en Californie.

Grâce à cette initiative de recherche novatrice, des personnes du Nouveau-Brunswick qui ont reçu un diagnostic de cancer du poumon se verront proposer un nouveau traitement d'immunothérapie anticancéreuse par injection sous-cutanée, maintenant autorisé par Santé Canada, qui peut être administré à domicile grâce à une simple injection.

« Par son engagement à mettre à profit des partenariats novateurs et des recherches de pointe, le Réseau de santé Horizon est déterminé à offrir un meilleur accès et de meilleurs soins aux patients », a souligné la vice-présidente à la stratégie et à la transformation et chef de l'innovation chez Horizon, Jennifer Sheils. « Je tiens à témoigner notre reconnaissance à nos partenaires et à nos cochercheurs principaux pour leur précieuse collaboration à cette étude de recherche révolutionnaire, qui a rendu possible l'initiative annoncée aujourd'hui. »

Jusqu'à maintenant, les patients en oncologie devaient se déplacer à un hôpital pour recevoir un traitement par perfusion intraveineuse, qui peut prendre de 30 à 60 minutes, comparativement à environ 7 minutes pour une injection sous-cutanée.

En offrant directement aux patients ce nouveau type d'administration, qui sera donnée par les infirmières du Programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick, les chercheurs espèrent pouvoir améliorer l'expérience des patients, car il éliminerait le besoin de se déplacer et offrirait un processus beaucoup moins invasif.

« Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires chez Horizon afin d'aider les gens du Nouveau-Brunswick à recevoir un important traitement dans le confort de leur domicile », a précisé Ginette Pellerin, vice-présidente du Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick. « Les professionnels de la santé qui travaillent pour le Programme extra-mural sont fiers de prendre soin de leurs patients. Ce partenariat est un autre moyen novateur de développer et de faire évoluer les soins que nous offrons. »

Voici certains avantages clés de l'administration sous-cutanée pour les patients, comparativement à l'administration traditionnelle par intraveineuse :

Réduction de la durée du traitement, qui fait en sorte que les patients passent moins de temps à recevoir leur traitement.

Potentiellement moins d'inconfort, de douleur et d'irritation durant le traitement.

Soins adaptés au patient, qui permettent l'administration du traitement en milieu hospitalier ou à domicile, pour mieux répondre aux besoins du patient.

Cette démarche de prestation de soins pourrait également libérer du temps et des ressources nécessaires aux activités du système de soins de santé. Ainsi, elle pourrait alléger la pression exercée sur les centres de perfusion et permettre à un plus grand nombre de patients d'être traités plus rapidement, tout en ayant un effet positif sur le flux de travail à l'hôpital. Le tout contribuerait à maximiser la valeur des services de soins de santé et à réduire les coûts globaux par patient. Grâce à ce cadre de recherche novateur, nous souhaitons montrer les avantages escomptés aux patients, aux fournisseurs de soins et au système de santé du Nouveau-Brunswick.

« Nous tenons à remercier le Réseau de santé Horizon et tous les partenaires de ce projet qui illustrent ce que signifie le terme "système de santé apprenant". Ce projet nous permet non seulement d'apprendre et de nous préparer à d'autres types novateurs d'administration de traitement, notamment l'administration sous-cutanée, mais aussi de faciliter l'accès et la prestation de traitements contre le cancer pour les patients qui en ont besoin », a expliqué la présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma, Brigitte Nolet. « En comprenant l'incidence et les avantages potentiels de ce nouveau modèle de prestation de soins pour les patients, les proches aidants, les fournisseurs de soins et le système de soins de santé au Nouveau-Brunswick, nous pourrons tous profiter du leadership et de l'engagement de nos partenaires à faire progresser l'innovation dans le domaine des soins de santé au Canada. »

Horizon souhaite souligner le rôle crucial que ses partenaires chez RechercheNB ont joué dans la découverte de possibilités intéressantes comme celle-ci et dans l'établissement de liens entre les industries et les organisations de soins de santé comme Horizon pour contribuer à l'avancement de solutions novatrices.

« La recherche propulse la découverte », a affirmé le président-directeur général de RechercheNB, Damon Goodwin. « Elle peut changer des vies et consolider notre système de santé. Notre organisme est fier de soutenir des projets de recherche menés avec intention comme celui-ci qui améliore l'accès aux soins, favorise une utilisation plus efficace des ressources en soins de santé et réduit les déplacements pour les patients du Nouveau-Brunswick. »

Horizon prône une culture propice à la recherche et à l'innovation. Les services de recherche d'Horizon effectuent environ 250 essais cliniques pour divers traitements et solutions chaque année, en plus d'à peu près 300 études menées par des chercheurs.

Le Réseau de santé Horizon

Le Réseau de santé Horizon est la plus importante régie régionale de la santé et l'un des plus importants employeurs au Nouveau-Brunswick, en plus d'être la deuxième plus importante régie régionale de la santé au Canada atlantique. Les cadres et les fournisseurs de soins d'Horizon possèdent une expertise reconnue dans divers secteurs de la santé et des services communautaires et offrent des services à plus d'un demi-million de personnes. Doté d'un budget annuel d'environ 1,4 milliard de dollars, le Réseau de santé Horizon compte plus de 14 000 employés, 1 242 médecins et de nombreux bénévoles , ainsi que 17 fondations et 16 associations d'auxiliaires et associations d'anciens et anciennes .

Roche Canada

Chez Roche Canada, les patients et la science sont au coeur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des technologies de la santé.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé personnalisés tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Nous sommes déterminés à ce qu'un jour, tout le monde ait accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, et nous collaborons avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com , ou suivez Roche Canada sur LinkedIn ou sur X ( @RocheCanada ).

RechercheNB

RechercheNB est le catalyseur de la recherche et de l'innovation dans la province. Ayant des bureaux à Fredericton, à Saint John et à Moncton, RechercheNB fournit au secteur de la recherche du Nouveau-Brunswick un leadership et un soutien essentiel, y compris la défense des intérêts, le financement initial, les liens avec des partenaires potentiels et la traduction de la science en possibilités économiques. Les projets élaborés avec l'aide de RechercheNB aident les Néo-Brunswickois à prospérer grâce à des recherches qui mènent à des pratiques commerciales et à des produits nouveaux et innovants.

Les Services de santé Medavie NB / le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick

Le Programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick est responsable de fournir des services de soins de santé aux Néo-Brunswickois de tous les âges dans leur domicile et leur collectivité. Le PEM, reconnu par plusieurs comme étant « l'hôpital sans murs », emploie une équipe de plus de 850 professionnels qui offrent des services de soins de santé de qualité à domicile aux résidents admissibles lorsqu'il est possible de répondre à leurs besoins de façon sécuritaire dans la collectivité. Le PEM fonctionne selon un modèle centré sur le client et la famille, et axé sur la création et le maintien de partenariats avec les clients et leur famille, les médecins, les agences, les ministères et les autres fournisseurs de services afin de répondre le mieux possible aux besoins des patients.

