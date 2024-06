Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie





OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 80e anniversaire du jour J et du début de la bataille de Normandie.

« Il y a 80 ans aujourd'hui, près de 15 000 Canadiens figuraient parmi les 150 000 soldats alliés qui ont pris d'assaut les plages de Normandie au cours de l'opération Overlord. C'était le début d'une campagne qui a contribué à renverser la vapeur pendant la Seconde Guerre mondiale et à libérer l'Europe de l'occupation allemande.

Plus de 1 000 Canadiens ont été tués, blessés ou faits prisonniers le 6 juin 1944. D'autres, comme le mitrailleur Bren Norman Kirby du North Shore (New Brunswick) Regiment, ont survécu à l'assaut du jour J et ont servi pendant la bataille de Normandie. À la fin de la campagne, en août 1944, plus de 13 000 valeureux Canadiens avaient été blessés ou faits prisonniers et plus de 5 000 avaient donné leur vie.

Au total, plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi sur terre, dans les airs et en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de braves Canadiens, comme Roland Armitage, qui a servi dans l'Artillerie royale canadienne pendant la campagne de Normandie et la libération du nord-ouest de l'Europe, William Cameron, qui a servi à bord de la corvette canadienne NCSM Kitchener pendant le jour J, et Miriam Freedman, qui a servi comme conductrice au sein du Corps féminin de l'Armée canadienne en Normandie. Huit décennies plus tard, il nous incombe de perpétuer leurs histoires, de reconnaître leurs efforts courageux et d'honorer leurs sacrifices.

Le succès remporté par nos troupes en Normandie a marqué un tournant dans l'histoire du Canada et du reste du monde. Alors que nous soulignons ce jalon, nous encourageons tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à réfléchir aux sacrifices qui ont été consentis par nos héros militaires le jour J et pendant la bataille de Normandie. »

« N'oublions jamais. »

Liens connexes :

Le jour J et la bataille de Normandie

Jour J 80 - Anciens Combattants Canada

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

6 juin 2024 à 07:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :