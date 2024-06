Les nouveaux FNB de Placements Mackenzie améliorent l'accès des Canadiens et des Canadiennes à des solutions de placement en dividendes mondiaux et en actions à risques gérés





Le FNB mondial de dividendes Mackenzie offre un accès à des sociétés mondiales de grande qualité qui versent des dividendes.

Le FNB canadien à faible volatilité Mackenzie et le FNB américain à faible volatilité Mackenzie peuvent atténuer le risque de portefeuille en cherchant à réduire la volatilité du cycle de marché.

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds négociés en bourse (les « FNB ») : le FNB mondial de dividendes Mackenzie (symbole : MGDV), le FNB canadien à faible volatilité (symbole : MCLV) et le FNB américain à faible volatilité (symbole : MULV). Le FNB mondial de dividendes Mackenzie offre aux investisseurs et investisseuses un accès amélioré aux placements en dividendes mondiaux, tandis que le FNB canadien à faible volatilité Mackenzie et le FNB américain à faible volatilité Mackenzie offrent des occasions de minimiser le risque de baisse grâce à des placements de base gérés activement.

FNB mondial de dividendes Mackenzie

Le FNB mondial de dividendes Mackenzie est géré par l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie et vise à procurer une croissance du capital à long terme assortie d'un revenu régulier en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés mondiales qui versent ou devraient verser des dividendes. L'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux est bien connue des personnes qui investissent ainsi que des conseillères et conseillers canadiens en raison de son mandat de dix ans à la barre du Fonds mondial de dividendes Mackenzie, un fonds commun de placement dont les résultats sont systématiquement solides par rapport à ceux de ses pairs du secteur des actions mondiales. L'équipe tire parti de son processus d'investissement bien rodé avec ce nouveau FNB.

Le FNB mondial de dividendes Mackenzie investit dans des sociétés qui, selon l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie, présentent des avantages concurrentiels durables, des données économiques prévisibles à long terme ainsi que des évaluations fondamentales attrayantes. Il effectue une répartition stratégique entre les sociétés dont les dividendes offrent un rendement élevé et celles qui présentent un potentiel de croissance des dividendes.



« Les actions productrices de dividendes continuent de jouer un rôle central dans la construction de portefeuilles équilibrés », a déclaré Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie. « Le FNB mondial de dividendes Mackenzie offre aux investisseurs et investisseuses une nouvelle façon d'accéder à un portefeuille diversifié d'entreprises de grande qualité, chefs de file dans leur secteur et qui versent des dividendes. »

FNB canadien à faible volatilité Mackenzie et FNB américain à faible volatilité Mackenzie

Gérés par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, le FNB canadien à faible volatilité Mackenzie et le FNB américain à faible volatilité Mackenzie utilisent un processus exclusif de sélection de titres fondé sur des données fondamentales pour construire des portefeuilles de sociétés canadiennes et américaines optimisés en fonction du risque et diversifiés en fonction des marchés et des secteurs.

L'approche de placement combine des facteurs sélectionnés de façon stratégique pour construire un portefeuille qui vise à surperformer, quelles que soient les conditions du marché, tout en gérant la volatilité au cours d'un cycle de marché, par rapport à l'ensemble du marché, tout en cherchant à obtenir des rendements semblables à ceux du marché.

« Avec les nouveaux FNB canadien à faible volatilité Mackenzie et FNB américain à faible volatilité Mackenzie, nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs et investisseuses des solutions qui peuvent les aider à diversifier leur portefeuille et à en réduire le risque tout en mettant l'accent sur la croissance à long terme », a ajouté Mme Mathews.

L'offre initiale des FNB est clôturée et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 198,9 milliards de dollars au 30 avril 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 247 milliards de dollars au 30 avril 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

6 juin 2024 à 07:30

