Des porte-parole d'EY présents à la conférence Collision pour fournir des points de vue et des commentaires





TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada est ravie de commanditer la conférence Collision de 2024, qui a pour objectif de réunir les personnes et les entreprises qui redéfinissent le secteur des technologies à l'échelle mondiale.

«?La conférence Collision de 2024 représente une occasion stimulante de découvrir les dernières tendances et innovations qui façonnent le secteur des technologies, indique Biren Agnihotri, leader, Ingénierie numérique, intelligence artificielle et données chez EY Canada. De la transformation numérique à la cybersécurité en passant par l'avenir du travail, nous sommes impatients d'obtenir de l'information précieuse qui guidera notre approche visant à servir nos clients dans un monde numérique en constante évolution.?»

La conférence Collision, l'une des conférences sur la technologie connaissant la croissance la plus rapide au monde, vise à présenter à un public en provenance de partout dans le monde des talents du domaine des technologies et des entreprises en intelligence artificielle (IA) du Canada et de Toronto, tout en rassemblant des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs et de journalistes de la prochaine génération.

«?L'IA pourrait faire progresser l'égalité des femmes ou renforcer les inégalités existantes, explique Cathy Cobey, coleader mondiale, IA responsable chez EY. Alors que nous devons composer avec les difficultés relatives au déploiement de l'IA, nous devons rassembler les leaders de tous les secteurs, du milieu universitaire et des gouvernements afin de discuter davantage de l'utilisation responsable et éthique de l'IA, ainsi que de son potentiel à favoriser l'égalité des genres et à générer des retombées sociales pour tous.?»

Réunissant des experts de tous les secteurs, EY cherchera à susciter des discussions sur les principaux défis technologiques qui se posent aux organisations à l'heure actuelle et sur la façon dont les entreprises peuvent travailler ensemble pour un monde meilleur.

Dans le cadre de cet événement, EY animera trois classes de maîtres présentées au Beanfield Centre.

Nos neuf représentants sont disponibles pour s'adresser aux médias et communiquer des renseignements sur leurs présentations. Veuillez écrire à Dina Elshurafa à l'adresse [email protected] si vous souhaitez communiquer avec eux.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de contribuer à un monde meilleur, en créant de la valeur à long terme pour ses clients, pour ses gens et pour la société, et en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers. Les équipes diversifiées d'EY, réparties dans plus de 150 pays, renforcent la confiance grâce à l'assurance que leur permettent d'offrir les données et la technologie, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité, ou encore de leurs services transactionnels ou juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit.

Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

6 juin 2024 à 07:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :