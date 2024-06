Bombardier Défense et l'ADAC annoncent la commande d'un nouvel avion Challenger 650 pour évacuations médicales





Bombardier Défense signe une entente avec l'opérateur allemand Aero-Dienst GmbH, filiale à 100 % d'ADAC SE, pour un nouvel avion Bombardier Challenger 650, qui sera converti par le client pour effectuer des évacuations médicales



Le rayon d'action impressionnant de l'avion Challenger 650, ses performances hors pair sur courte piste et sa fiabilité éprouvée en font le choix parfait pour l'exécution de missions précises et urgentes, comme les évacuations médicales

Par cette entente, Bombardier Défense continue d'étendre sa présence en Allemagne et sur le continent européen

MONTRÉAL, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a annoncé aujourd'hui que l'association automobile allemande, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC SE), a placé une commande pour un avion Bombardier Challenger 650 par l'intermédiaire de sa filiale Aero-Dienst. L'avion sera configuré comme avion-ambulance dédié pour Aero-Dienst, le principal exploitant d'avions de l'ADAC et devrait être livré en 2026. L'avion servira au transport médical des clients de l'ADAC dans le monde entier. Par la signature de cette entente, Bombardier Défense continue d'étendre son empreinte en Allemagne et sur le continent européen.

« Nos avions Challenger se démarquent par leur fiabilité, leur souplesse et leur polyvalence de premier ordre ? des caractéristiques nécessaires pour répondre rapidement aux urgences et fournir une assistance médicale vitale », a affirmé Steve Patrick, vice-président de Bombardier Défense. « Bombardier a une longue feuille de route dans la livraison d'avions d'évacuation médicale, et nous sommes très honorés que notre avion Challenger 650 puisse contribuer au travail important qu'effectue l'ADAC pour fournir de l'aide à ses clients. »

« Le service d'ambulance d'ADAC Versicherung AG, en collaboration avec Aero-Dienst à Nuremberg, établit des normes mondiales dans le domaine du rapatriement des patients depuis plus de 50 ans. En investissant dans un nouvel avion, nous réaffirmons notre engagement à fournir à nos membres et aux assurés de l'ADAC des services de premier ordre », a déclaré Sascha Petzold, membre du conseil d'administration de l'ADAC Versicherung AG. « Grâce au long rayon d'action du Challenger 650, nous sommes en mesure de servir nos membres dans le monde entier avec notre propre flotte ADAC. L'acquisition de ce nouvel avion est une autre étape importante dans notre stratégie de modernisation de notre flotte et nous permet de continuer à fournir le plus haut niveau de service à nos membres et assurés ADAC. »

« Aero-Dienst, avec sa grande expertise en matière de services d'ambulance pour notre société mère ADAC SE, se réjouit de mettre en service le Bombardier Challenger 650 sous notre CEA », a déclaré le Dr Oliver Kosing, l'un des deux directeurs généraux d'Aero-Dienst. « Le Challenger 650 est le meilleur avion disponible pour nos opérations ambulancières, car ses caractéristiques de performance correspondent parfaitement à nos profils de vol », a-t-il ajouté, soulignant la décision d'opter pour ce type d'avion. « Un autre facteur important pour Aero-Dienst est la disponibilité d'un équipement médical de soins intensifs de haut niveau pour le transport d'au moins quatre patients. En outre, les dimensions du fuselage, avec son grand diamètre et sa hauteur debout, permettent à notre équipe médicale de fournir les meilleurs soins possibles aux patients pendant le vol. »

Cette commande démontre les caractéristiques principales de l'avion Challenger 650, comme ses performances exceptionnelles sur courte piste et sa fiabilité éprouvée, qui en font le choix idéal pour être équipé en vue de soins médicaux. Le très performant avion Bombardier Challenger 650 est doté de la porte passagers la plus large de sa catégorie et offre de l'espace en cabine pour accueillir jusqu'à quatre civières. Assurant un vol exceptionnellement en douceur, une ponctualité technique de plus de 99,9 % et un impressionnant rayon d'action de 4 000 milles marins (7 408 km), l'avion Challenger 650 offre aux passagers recevant des soins médicaux un confort indéniable compte tenu de son adaptabilité unique, qui se prête à une configuration optimale d'avion-ambulance.

Bombardier Défense dispose d'équipes techniques et de soutien internes dédiées qui sont capables d'intégrer des modifications demandées par les clients et de fournir des solutions d'intégration globales avec des capacités de certification complètes pour tout le spectre des opérations civiles, militaires et hybrides. Reconnue partout sur la planète pour son portefeuille de plateformes d'avions spécialisés éprouvés et polyvalents, Bombardier cumule des dizaines d'années d'expérience auprès de centaines d'exploitants de missions spéciales et d'intégrateurs de systèmes de mission réputés.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l'avenir de l'aviation ? en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l'expérience de haut niveau à laquelle ils s'attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s'y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d'environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l'équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

À propos d'Aero-Dienst

Avec 65 ans d'expérience dans la maintenance, l'exploitation, la vente et la gestion d'une large gamme d'avions d'affaires et d'ambulance, Aero-Dienst est considérée comme l'une des principales sociétés d'aviation d'affaires en Europe. En employant plus de 330 professionnels de l'aviation qui mettent l'accent sur la précision, la fiabilité et la satisfaction absolue des clients, Aero-Dienst a acquis une réputation mondiale d'excellence en matière de services d'aviation au meilleur rapport qualité-prix - axés sur le client, transparents et équitables.

Aero-Dienst organise des services de rapatriement de patients pour ADAC SE depuis 1975 et est une filiale à part entière depuis 1998. La flotte d'ambulances actuelle d'Aero-Dienst se compose de deux jets Dornier 328 et de deux Learjet 60XR, qui sont utilisés pour transporter jusqu'à 1 000 patients par an pour les membres de l'ADAC-Plus et de l'ADAC-Premium.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

