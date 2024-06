INVITATION AUX MÉDIAS - Composer avec ses finances à la veille des vacances estivales : la planification et la prudence sont de mise





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Pour prendre des vacances reposantes et éviter le stress financier, particulièrement lorsque vient le moment de rembourser les factures, les consommateurs doivent planifier cette importante période de l'année en fonction de leurs moyens financiers, selon les experts de Raymond Chabot, filiale en redressement et insolvabilité de Raymond Chabot Grant Thornton.

Plus facile à dire qu'à faire pour plusieurs. Afin de leur venir en aide, des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) sont disponibles pour fournir de précieux conseils aux consommateurs qui souhaitent passer des vacances sans tracas financiers.

Alors que l'insolvabilité touche de plus en plus de consommateurs québécois (hausse de 26,6 % des dossiers [propositions de consommateurs et faillites] entre avril 2023 et avril 2024), que les consommateurs canadiens sont plus nombreux à ne payer que le solde minimum de leur carte de crédit (selon TransUnion) et que les taux de prêts hypothécaires en souffrance augmentent (selon la SCHL), la gestion des finances personnelles doit être une priorité, notamment pour des vacances sans dettes. À quelques jours du début de la période estivale, même si l'un des meilleurs conseils à suivre avant de partir en vacances est d'épargner pour ne pas avoir recours à sa carte de crédit, d'autres conseils peuvent être appliqués dès maintenant.

Les entrepreneurs qui ferment boutique pendant les vacances ont aussi des devoirs à faire

Le dirigeant qui ferme boutique pendant les vacances doit, entre autres, bien gérer les liquidités. Afin de pouvoir partir l'esprit en paix, les entrepreneurs ont avantage à préparer cette pause dans leurs activités de façon à préserver la stabilité financière de l'entreprise et à éviter qu'elle ne se retrouve dans une situation précaire dès sa réouverture. Rappelons que la situation en matière d'insolvabilité des entreprises est très préoccupante, avec une hausse de 62,8 % du nombre de dossiers en avril 2024 par rapport à avril 2023. Depuis le début de l'année, on observe une hausse moyenne de 80,4 % comparativement aux quatre mêmes mois de 2023.

Pour des conseils sur les meilleures manières de composer avec ses finances et celles de son entreprise en prévision de la période de vacances, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Gaëlle Fontaine, conseillère en communications et affaires publiques, à [email protected] ou au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2?900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 150 marchés et comptons 73?000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

