Le Loyal | Coup d'envoi d'un tout nouveau projet signature de 115 unités locatives aux abords de Westmount

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le 4 juin dernier, Groupe HD et Kastello Immobilier ont célébré l'inauguration du projet Le Loyal - Appartements raffinés, un projet de 115 habitations locatives sur 13 étages situé au 4845 chemin de la Côte-St-Luc à Montréal. Cet édifice à l'architecture distinctive offrira des unités allant de studios à des appartements de 1 à 3 chambres. Un projet exclusif proposant un design raffiné et un emplacement de choix entre espaces verts, transports collectifs et commerces de proximité.

Le nouveau projet se distingue par son architecture innovante aux courbes élégantes qui s'harmonisent parfaitement avec le paysage environnant. Chaque façade a été soigneusement pensée pour créer une intégration fluide, offrant une esthétique unique qui célèbre la beauté naturelle tout en apportant une touche moderne et raffinée au quartier.

M. Thomas Dufour, co-président de Groupe HD, précise que : « ce nouveau projet signature est l'un des rares nouveaux développements dans ce quartier emblématique. Son emplacement stratégique, à proximité de la station de métro Villa-Maria, offre un accès rapide à différents transports collectifs et à de nombreux espaces verts dont le parc du Mont-Royal, assurant une valeur ajoutée exceptionnelle pour nos futurs résidents. »

Les futurs résidants pourront bénéficier d'un environnement de vie adapté à la vie urbaine et des espaces communs variés tels que : un hall d'entrée aménagé, un espace de travail collectif, une cuisine commune, une salle de sport, un lounge, une terrasse au toit avec piscine, un espace de toilettage pour animaux et des stationnements intérieurs avec borne de recharge.

« Nous sommes ravis de renouveler notre confiance envers Groupe HD avec ce nouveau projet locatif, parfaitement aligné avec la vision de notre patrimoine immobilier. Conçu pour répondre spécifiquement aux besoins de notre clientèle, ce projet contribue à l'accroissement de l'offre d'habitation locative dans ce secteur et vise à créer des milieux de vie intégrés et durables pour nos futurs clients » explique M. Éric Fortin, président de Kastello Immobilier.

À titre d'entrepreneur général, c'est l'équipe de Construction Praxis, division de Groupe HD, qui veille à la coordination et à l'exécution des travaux tout au long de la construction. Investis dès le début du projet, Construction Praxis contribue également à l'optimisation des plans de construction et veille à maximiser la performance en chantier afin de diminuer les coûts du projet.

« En tant que division de Groupe HD, la synergie entre notre équipe de développement et celle de construction assure une coordination efficiente des travaux, garantissant ainsi une performance et une qualité d'exécution des plus optimale au bénéfice de nos partenaires et des futurs résidents » précise François Beaulieu, président de Construction Praxis.

La livraison des unités est prévue à l'automne 2025. loyalappartement.ca

Résumé du projet

Investissement : 60 millions de dollars

Développeur : Groupe HD

Partenaire : Kastello Immobilier

Entrepreneur général : Construction Praxis

Prêteur : BMO

Architectes: ACDF Architecture et NEUF Architectes

Designer: NEUF Architectes

Aménagement paysager : BC2

À propos des partenaires

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3,500 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Kastello Immobilier

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme.

