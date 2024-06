/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Champagne et Tassi participeront à une table ronde en compagnie de chercheurs de l'Université McMaster à Hamilton/





HAMILTON, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Filomena Tassi, participeront à une table ronde en compagnie de chercheurs de l'Université McMaster.

Une période de questions suivra la table ronde.

Date : Le jeudi 6 juin 2024

Heure : 15 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Hamilton (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

