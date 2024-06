Les PME ont besoin de mesures de soutien pour atténuer l'impact des travaux de construction





TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a envoyé une lettre ouverte aux maires, mairesses, conseillers municipaux et conseillères municipales avant le congrès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se déroule à Calgary cette fin de semaine, soulignant la nécessité que les municipalités prennent des mesures pour aider les PME touchées par des projets de construction qui nuisent à leurs activités.

Les projets d'infrastructure majeurs sont essentiels au développement urbain, mais ils entraînent des perturbations importantes pour les PME. Le rapport de la FCEI Tracer la voie du succès?: pour aider les PME à survivre aux travaux d'infrastructure révèle qu'entre 2012 et 2017, 41?% des PME canadiennes ont vu leurs activités perturbées par des travaux de construction locaux. Parmi celles-ci, 65?000?entreprises ont dû faire des emprunts, déménager ou fermer boutique.

Il n'est donc pas surprenant que 68?% des propriétaires de PME croient qu'ils devraient être dédommagés lorsqu'un projet affecte leurs activités de manière importante pendant une période prolongée.

Lorsqu'un dédommagement direct n'est pas possible, les municipalités devraient envisager d'accorder un congé d'impôt (p.?ex., suspension temporaire de l'impôt foncier des entreprises touchées).

Les municipalités devraient également améliorer la planification et la communication avec les entreprises locales avant le début des travaux.

Enfin, il est important que les projets soient achevés dans les délais prévus. Des pénalités devraient être imposées lorsqu'ils s'étirent au-delà de l'échéance fixée.

Puisqu'ils se rencontrent à Calgary cette semaine, la FCEI aimerait que les élus municipaux examinent ce qui se fait à Montréal, à Québec et à Calgary et qu'ils envisagent d'instaurer des programmes semblables pour aider les PME. Ces programmes sont essentiels pour assurer la vitalité des économies locales et aider les PME à survivre aux perturbations causées par la construction.

