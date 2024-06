Lancement de la 18e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux avec la Ville de Laval, ville hôte de la campagne 2024





MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec la Ville de Laval, lance sa 18e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux.

L'herbe à poux est une plante envahissante dont le pollen peut déclencher des réactions allergiques graves chez de nombreuses personnes. « Avec les changements climatiques et l'augmentation des températures, la présence de cette plante nuisible est en augmentation, ce qui représente une menace pour la santé publique. » explique Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec. Pour les gens aux prises avec une problématique telle l'asthme, l'allergie à l'herbe à poux peut même être un déclencheur de crise, qui provoque des difficultés respiratoires importantes, de l'essoufflement ou encore une oppression thoracique.

Laval, ville hôte en 2024

La Ville de Laval a rejoint cette année la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux à titre de ville hôte. Elle invite par ailleurs ses citoyens à informer ses équipes sur le terrain de toute observation d'herbe à poux sur un terrain public de la ville.

« L'herbe à poux constitue le plus important responsable des allergies saisonnières au Québec. À Laval, elle affecte plus de 40 000 concitoyennes et concitoyens. La Ville de Laval a à coeur la santé de sa population et désire que toutes et tous puissent profiter des bonheurs que procurent l'été sans risque ou désagrément. Laval est fière d'être la ville hôte de cette campagne et encourage les autres municipalités à participer. Ensemble, arrachons l'herbe à poux avant le 1er août?! L'implication de tous et de toutes est primordiale pour contrôler la propagation de l'herbe à poux. Chaque petit geste compte! » - Stéphane Boyer, maire de Laval

L'objectif de la campagne de sensibilisation

La campagne vise à éduquer le public sur les dangers de l'herbe à poux et à encourager chacun à prendre des mesures pour limiter son effet sur la santé des citoyens. Afin d'obtenir des résultats à plus grande échelle, l'Association pulmonaire du Québec sollicite annuellement l'implication de 1 130 villes et municipalités du Québec leur demandant de poser des gestes concrets dans l'entretien des terrains et bordures de route relevant de leur responsabilité et dans la sensibilisation faite auprès de leurs citoyens.

En rejoignant la campagne, les villes participantes pourront se procurer du matériel informatif gratuit ou à peu de frais auprès de l'APQ ou encore soutenir la campagne en utilisant leurs propres médias.

Pour obtenir plus d'informations, les villes peuvent communiquer avec l'Association pulmonaire du Québec en composant le 1-888-POUMON-9 ou en consultant le site Web poumonquebec.ca.

