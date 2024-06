IFCO lance Marina, le bac marée réutilisable numérique qui modernise la chaîne d'approvisionnement du poisson et des produits de la mer frais





MUNICH, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, leader dans la fourniture de bacs plastiques réutilisables, lance Marina, le bac marée intelligent réutilisable d'IFCO. Conçu en étroite collaboration avec l'industrie de la pêche, Marina offre une meilleure protection et une plus grande efficacité, tout en introduisant la notion d'écoresponsabilité dans la chaîne d'approvisionnement du poisson et des produits de la mer frais. Équipé de balises de traçage Bluetooth à faible consommation d'énergie et de QR codes, le bac marée Marina permet la collecte de données en temps réel, une amélioration de la gestion de la chaîne du froid à chaque étape de l'approvisionnement des poissons et produits de la mer réfrigérés et surgelés, du navire de pêche au linéaire des points de vente.

Les bacs à usage unique en polystyrène expansé ont tendance à se désagréger en produisant des microplastiques polluants qui contaminent la chaîne alimentaire marine et nuisent à la santé humaine. Partout dans le monde, les réglementations se durcissent et les interdictions du polystyrène expansé se multiplient. Ainsi, de nombreux producteurs, grossistes et détaillants de l'industrie de la pêche ont abandonné les bacs en EPS au profit d'un mode de conditionnement plus durable. Le système de location-gestion SmartCycle d'IFCO simplifie le passage à Marina et en fait un choix durable.

Un emballage durable pour la chaîne du poisson et des produits de la mer

Pour une plus grande efficacité logistique et des avantages supérieurs en termes de développement durable, Marina est proposé aux pêcheurs, grossistes et revendeurs exclusivement dans le cadre du système de location-gestion circulaire SmartCycle d'IFCO. Les bacs marée IFCO sont réutilisables jusqu'à 120 fois. Après utilisation, ils sont repris et réutilisés jusqu'à leur fin de vie, où ils sont recyclés. Surtout, IFCO assure le nettoyage de ses bacs marée réutilisables conformément aux normes internationales en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire et les commercialise selon un modèle de partage et de réutilisation. Pour satisfaire les besoins de l'industrie de la pêche, IFCO garantit le traitement des demandes et la livraison de ses bacs sous 24 heures.

Conçus pour l'automatisation de la logistique et du secteur de la pêche

Emboîtables à vide, parfaitement empilables une fois pleins, les bacs marée Marina permettent un gain d'espace sur les navires et à terre, ce qui contribue à réduire les émissions de carbone liées au transport et à améliorer les conditions de travail des manutentionnaires, notamment grâce à une réduction des TMS. Leurs dimensions uniformes sont compatibles avec les chaînes d'approvisionnement existantes, les systèmes logistiques automatisés et Dora, la palette plastique d'IFCO.

Francesca Amadei, Vice-présidente Europe méridionale chez IFCO, souligne les avantages uniques du bac marée Marina :

« Marina est le résultat d'une étroite collaboration avec tous les acteurs de l'industrie de la pêche. Notre travail de recherche et de développement a pris en compte les demandes spécifiques à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement du poisson et des produits de la mer frais. Je suis ravie que notre marque ait réussi à développer un bac marée plus intelligent et durable, assurant une meilleure protection des produits pour le marché transfrontalier méditerranéen. »

Des fonctionnalités innovantes pour une protection supérieure

Chaque bac est parfaitement isotherme grâce à une double paroi permettant une meilleure isolation. La température est contrôlée pour maintenir les produits frais plus longtemps

Le couvercle étanche, les surfaces parfaitement emboîtables et le système de sanglage pratique facilitent l'emballage et l'empilement pour le transport

Les balises de traçage Bluetooth à faible consommation d'énergie permettent la collecte et l'analyse de données en temps réel

Les surfaces lisses offrent une protection accrue et contribuent ainsi à réduire les dommages, déchets et pertes

Cette solution de conditionnement complète et durable ? robuste, réutilisable et entièrement recyclable ? remplace avantageusement les bacs en polystyrène expansé à usage unique qui ont tendance à se casser et polluent l'environnement marin

Un modèle circulaire pour un bac marée réutilisable et 100 % recyclable

Le bac marée Marina constitue une solution d'emballage complète, durable et efficace. Comme tous les bacs plastiques réutilisables d'IFCO, Marina consomme moins de ressources naturelles sur l'ensemble de son cycle de vie, par comparaison avec les bacs à usage unique. Et contrairement aux bacs traditionnels en polystyrène expansé, qui finissent généralement à la décharge ou polluent les océans, Marina est intégralement recyclé à l'issue de sa longue durée de vie.

Inigo Canalejo, Vice-président ESG et Marketing stratégique chez IFCO, souligne les avantages de Marina pour l'industrie de la pêche et l'environnement sur le long terme :

« Nous pensons qu'il nous incombe de rendre chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement en produits frais plus écoresponsable. Notre bac marée Marina constitue une solution de conditionnement intelligente et innovante qui exercera un impact durable et positif sur la chaîne d'approvisionnement du poisson et des produits de la mer frais. Nous sommes fiers d'avoir conçu une alternative plus durable et efficace aux bacs en polystyrène expansé, nocifs pour l'environnement. »

IFCO est un leader mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais qui permet à ses clients de participer à l'économie circulaire dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc mondial de plus de 380 millions de bacs plastiques réutilisables. Ils sont chaque année utilisés dans 2 milliards d'expéditions de produits frais du producteur au détaillant, pour les fruits et légumes, viandes, volailles, produits de la mer, oeufs, produits de boulangerie et plus encore. Par rapport aux emballages à usage unique, les bacs plastiques réutilisables d'IFCO permettent une meilleure chaîne d'approvisionnement en produits frais, en préservant la fraîcheur et la qualité tout en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental. Pour en savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

