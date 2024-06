Transat A.T. inc. annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024





Demande soutenue dans un contexte plus exigeant

Faits saillants du deuxième trimestre :

Revenus de 973,2 millions $, en hausse de 11,8 % par rapport à 870,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 37,6 millions $, comparativement à 56,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

de 37,6 millions $, comparativement à 56,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Perte nette de 54,4 millions $ (1,40 $ par action) comparativement à une perte nette de 29,2 millions $ (0,76 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1 positifs de 109,8 millions $ contre 154,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

positifs de 109,8 millions $ contre 154,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Remboursement par anticipation de la dette subordonnée de 36,3 millions $ qui venait à échéance le 29 avril 2025

Dépôts reçus des clients pour des voyages à venir de 896,9 millions $, en hausse de 3 % par rapport au 30 avril 2023

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisir et transporteur aérien sous la marque Air Transat, annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2024.

« Transat a généré une croissance des revenus supérieure à 10 %, pour un deuxième trimestre consécutif, grâce à la vigueur du trafic de passagers. Sur le plan de la rentabilité, le BAIIA ajusté a reculé pour s'établir à 38 millions $ au deuxième trimestre en raison de problèmes déjà relatés tant au niveau de l'industrie que de la Société », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Nous sommes prêts sur le plan opérationnel à accueillir les passagers pour la saison estivale. Nous avons récemment complété l'intégration de nos équipes au sol pour assurer les services aux passagers et sur la rampe à l'Aéroport international Montréal-Trudeau afin d'améliorer l'expérience client. De plus, avec l'annonce hier du lancement de la première phase de notre coentreprise commerciale avec Porter, nous pourrons bénéficier de leviers supplémentaires pour optimiser notre partenariat. Enfin, d'ici quelques semaines, nous finaliserons la réception de sept avions, incluant quatre A321LR, qui constituent la pierre angulaire de la flotte et de la stratégie de croissance de Transat », a poursuivi Mme Guérard.

« Nous avons méthodiquement continué de réduire notre niveau d'endettement au cours du deuxième trimestre, en remboursant la dette subordonnée de 36 millions $ et en portant à environ 110 millions $ le total des sommes remboursées sur les emprunts au cours des trois derniers trimestres. Nous avons également prolongé la maturité de la dette garantie venant à échéance en avril 2025 jusqu'en février 2026, procurant ainsi à Transat plus de souplesse pour la conclusion d'une entente de refinancement », a ajouté Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Transat.

Résultats du deuxième trimestre

Pour le trimestre clos le 30 avril 2024, les revenus ont atteint 973,2 millions $, en hausse de 11,8 % par rapport à 870,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation reflète la demande soutenue pour le secteur du voyage loisir, alimentée par une hausse de 12 % du trafic exprimé en revenu par passager-mille. La hausse a toutefois été freinée par l'intensification de la concurrence, par les inefficiences découlant des problèmes liés aux moteurs GTF[2] de Pratt & Whitney qui ont eu une incidence sur la gestion des revenus, par les conséquences des menaces de grève des syndicats et par le ralentissement économique, qui ont exercé une pression à la baisse sur les revenus aériens unitaires (ou « yield »), ceux-ci affichant un recul de 7,5 %. La capacité offerte de la Société a augmenté de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté1 a été de 37,6 millions $, contre 56,1 millions $ il y a un an. En plus de la baisse des revenus aériens unitaires, cette variation est principalement attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation liées à l'accroissement de la capacité, ainsi qu'aux dépenses engagées en raison des problèmes liés aux moteurs GTF2 de Pratt & Whitney, notamment pour la location temporaire d'avions au cours du trimestre en remplacement des avions immobilisés. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une baisse des prix du carburant de 11 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultats du semestre

Pour le semestre clos le 30 avril 2024, les revenus ont atteint 1 758,7 millions $, en hausse de 14,4 % par rapport à 1 537,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le semestre, sur l'ensemble du réseau, la capacité offerte a augmenté de 19 % comparativement à celle mise en marché en 2023, alors que la capacité sur les routes vers le Sud, le principal marché durant cette période, a augmenté de 20 %. Dans l'ensemble, le trafic a été supérieur de 16 % à celui de la période correspondante de 2023.

Pour le semestre, le BAIIA ajusté1 s'est élevé à 29,0 millions $, contre 59,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2023. La baisse est essentiellement attribuable aux mêmes facteurs qui ont été décrits pour le trimestre.

_______________________ 2 Geared turbofan ("GTF").

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à 183,2 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 190,6 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, en raison de la diminution du résultat d'exploitation et de la diminution de la variation nette de la provision pour conditions de retour, partiellement compensées par l'augmentation des liquidités générées par la variation nette des soldes sans effet de trésorerie du fonds de roulement opérationnel ainsi que des autres actifs et passifs. Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement des obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 ont atteint 109,8 millions $ pour le trimestre, comparativement à 154,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au 30 avril 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 528,9 millions $, comparativement à 623,6 millions $ au 30 avril 2023 et 435,6 millions $ au 31 octobre 2023. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie, ou autrement réservés découlant des réservations de forfaits voyages, sont demeurés relativement stables sur 12 mois pour s'établir à 263,6 millions $ au 30 avril 2024, comparativement à 262,2 millions $ au 30 avril 2023.

Témoignant de la vigueur de la demande, les dépôts des clients pour des voyages à venir s'élevaient à 896,9 millions $ au 30 avril 2024, une hausse de 3 % par rapport au 30 avril 2023.

Au cours du deuxième trimestre, la Société a renégocié son entente de financement garantie auprès du CUGE d'un montant en capital de 41,4 millions $, ainsi que son entente de crédit à terme rotatif de 50,0 millions $, leur échéance ayant été reportée d'avril 2025 à février 2026. Au cours du semestre clos le 30 avril 2024, la Société a remboursé son entente de crédit subordonnée aux fins des opérations qui devait venir à échéance le 29 avril 2025. Le remboursement a totalisé 46,0 millions $. À la suite de ce remboursement, la dette à long terme et la subvention publique différée, nettes de la trésorerie, s'élevaient à 252,1 millions $ au 30 avril 2024, en baisse par rapport à 380,1 millions $ au 31 octobre 2023.

Indicateurs clés

À ce jour, les coefficients d'occupation de la période estivale, soit les troisième et quatrième trimestres, sont inférieurs de 2,1 points de pourcentage par rapport à la même date de l'exercice 2023, alors que les revenus aériens unitaires, exprimés en revenus par passager-mille (ou « yield »), sont inférieurs de 8,0 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Compte tenu des conditions du marché et de la disponibilité des avions, la Société a apporté un léger ajustement à sa prévision d'augmentation de la capacité disponible pour l'exercice 2024, la faisant passer de 13 % à 11 %.

Conférence téléphonique

La conférence téléphonique pour le deuxième trimestre de 2024 aura lieu le jeudi 6 juin à 10 h. Pour rejoindre la conférence sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire en saisissant votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatisé instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

Montréal : 514 225-7344

Amérique du Nord (sans frais) : 1 888 390-0620

Nom de la conférence : Transat

La conférence sera également accessible par webdiffusion en direct : inscrivez-vous ici .

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 13 juin 2024 au 1 800 390-0541 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 110355 suivi du carré (#). La webdiffusion demeurera disponible pendant les trois mois suivant l'appel.

Les résultats du troisième trimestre de 2024 seront annoncés le 12 septembre 2024.

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, coûts de restructuration et de transaction et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) sur modification de la dette à long terme, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, coûts de restructuration et de transaction, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Dette totale : Dette à long terme plus le montant des obligations locatives, de la subvention publique différée et du passif lié aux bons de souscription, net des coûts de financement reportés associés au financement non garanti CUGE. La direction utilise la dette totale pour évaluer le niveau d'endettement, les besoins futurs de liquidités et le levier financier de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Dette totale nette : Dette totale (décrite ci-haut) moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette totale nette est utilisée afin d'évaluer la situation de trésorerie par rapport au niveau d'endettement de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS



Deuxième trimestre Premier semestre 2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) $ $ $ $









Résultat (perte) d'exploitation (15 161) 18 740 (67 590) (19 363) Amortissement et dépréciation 54 748 42 763 104 912 83 871 Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- (3 112) -- Coûts de restructuration (renversement) 1 911 (557) 1 977 2 343 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (3 863) (4 802) (7 177) (7 376) Résultat d'exploitation ajusté¹ 37 635 56 144 29 010 59 475









Perte nette (54 387) (29 180) (115 364) (85 790) Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- (3 112) -- Coûts de restructuration (renversement) 1 911 (557) 1 977 2 343 Variation de la juste valeur des dérivés (4 978) 13 949 17 181 23 870 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription (6 236) (3 234) 5 511 6 905 Perte (gain) de change 28 170 15 867 (13 957) (6 962) Gain sur cession de placement -- -- (5 784) -- Gain sur cession d'actifs -- -- -- (2 511) Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (3 863) (4 802) (7 177) (7 376) Perte nette ajustée¹ (39 383) (7 957) (120 725) (69 521)









Perte nette ajustée¹ (39 383) (7 957) (120 725) (69 521) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation ajusté servant au calcul du résultat dilué par action 38 713 38 222 38 645 38 153 Perte nette ajustée par action1 (1,02) (0,21) (3,12) (1,82)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 183 216 190 559 293 918 385 647 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (31 247) (7 279) (59 992) (17 760) Remboursement d'obligations locatives (42 184) (29 083) (85 048) (69 540) Flux de trésorerie disponibles1 109 785 154 197 148 878 298 347







Au 30 avril 2024 Au

31 octobre 2023 (en milliers de dollars)



$ $ Dette à long terme



646 814 669 145 Subvention publique différée



134 182 146 634 Passif lié aux bons de souscription



26 327 20 816 Obligations locatives



1 136 161 1 221 451 Dette totale1



1 943 484 2 058 046









Dette totale



1 943 484 2 058 046 Trésorerie et équivalents de trésorerie



(528 886) (435 647) Dette totale nette1



1 414 598 1 622 399

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, de préserver et de faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur, la capacité de la Société de rembourser ses dettes, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de réduire les coûts d'exploitation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2023.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation et d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes.

La perspective selon laquelle la Société a apporté un léger ajustement à sa prévision d'augmentation de la capacité disponible pour l'exercice 2024, la faisant passer de 13 % à 11 %.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'oeuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables, que la Société sera en mesure d'atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 avril 2024 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

( www.transat.com )

Site media: transat.com/fr-CA/corporatif/medias

