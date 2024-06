La Maison Simons mise sur l'avenir du commerce de détail canadien : Ouverture de deux nouveaux magasins à Toronto en 2025





Un investissement de plus de 75 millions de dollars qui témoigne de la volonté de l'entreprise d'augmenter sa présence dans le marché canadien.

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Maison Simons annonce l'ouverture de deux nouveaux magasins à Toronto, ses 18e et 19e, aux centres commerciaux Yorkdale Shopping Centre et CF Toronto Eaton Centre. Cette expansion réaffirme la confiance de la marque québécoise pour le marché canadien et renforce sa présence à l'échelle nationale en tant que détaillant de mode de premier plan qui propose une expérience de magasinage distinctive.

Les nouveaux magasins du Yorkdale Shopping Centre et du CF Toronto Eaton Centre devraient ouvrir leurs portes à l'automne/hiver 2025. Cet investissement de plus de 75 millions de dollars générera 400 nouveaux emplois. Les deux nouvelles adresses au coeur du centre-ville s'ajoutent à celle du centre commercial Square One, à Mississauga. Cette expansion dans la région du Grand Toronto permettra à La Maison Simons d'augmenter de 15 % les ventes annuelles de l'entreprise qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 650 millions de dollars.

«?Nous sommes confiants en la vitalité et en la compétitivité du marché canadien de la vente au détail. Nous sommes enthousiastes face à l'avenir et à l'idée de poursuivre notre croissance ici?», a déclaré monsieur Bernard Leblanc, président et chef de la direction de La Maison Simons. «?Nous nous engageons à écouter nos clients d'un océan à l'autre et à continuer d'étendre notre présence physique et numérique unifiée à travers le pays pour répondre à leurs besoins?», a-t-il ajouté. «?Malgré les défis économiques actuels dans l'industrie de la vente au détail, notre magasin de Mississauga montre une augmentation continue depuis son ouverture. En effet, le dernier exercice financier présente une croissance de plus de trois pour cent. Cela démontre notre capacité à lire et à comprendre les goûts de nos clients de la région du Grand Toronto. Pour nous, le moment est venu de proposer à nouveau aux Torontois une expérience unique en matière de mode, de design et d'art.?»

Plus de 300 millions de dollars investis dans le commerce de détail canadien depuis 2019

Au cours des cinq dernières années, La Maison Simons a consacré d'importantes ressources à l'amélioration de son infrastructure numérique, de son expérience de magasinage en ligne, à l'augmentation de sa présence physique au Canada, ainsi qu'à l'établissement d'un centre de distribution automatisé unique en Amérique du Nord. Ces investissements comprennent l'inauguration récente d'un magasin à Pointe-Claire, près de Montréal, et d'un autre à Halifax en Nouvelle-Écosse. En ajoutant l'annonce d'aujourd'hui, ces investissements totalisent plus de 300 millions de dollars.

Yorkdale Shopping Centre

Le premier des deux nouveaux établissements de La Maison Simons ouvrira ses portes au Yorkdale Shopping Centre, un centre commercial de luxe très convoité à Toronto. Occupant deux niveaux, ce magasin offrira aux visiteurs une expérience de magasinage exceptionnelle sur plus de 118?000 pieds carrés. Les clients pourront y découvrir des marques de renom et des collections exclusives à La Maison Simons pour hommes et femmes, y compris Contemporaine, Twik et Djab.

Fidèle à l'approche distinctive de La Maison Simons, cette nouvelle adresse présentera des oeuvres d'art uniques réalisées par des artistes locaux dont les noms seront dévoilés à l'approche de l'ouverture, le tout dans une architecture signée par la firme montréalaise LemayMichaud et un design intérieur réalisé par Gensler Design de Toronto. L'ensemble sera inspiré d'éléments naturels baignés par la lumière du soleil.

«?L'arrivée de La Maison Simons à Yorkdale s'inscrit dans notre stratégie visant à proposer la meilleure expérience en matière de mode et de luxe dans la principale destination de magasinage du Canada. Ancrée dans les valeurs canadiennes, La Maison Simons propose certaines des plus grandes marques internationales, auxquelles s'ajoutent ses marques distinctives et écoresponsables qui plairont à notre clientèle diversifiée. Son approche inspirée et accessible de la mode constitue un incontournable pour nous?», a déclaré Bradley Jones, vice-président principal et directeur de la location et de l'exploitation des commerces de détail, Oxford Properties Group.

CF Toronto Eaton Centre

Située au coeur du centre-ville de Toronto et profitant d'une vitrine sur rue exceptionnelle, cette nouvelle adresse s'étendra sur plus de 110?000 pieds carrés répartis sur trois niveaux. On y retrouvera une gamme complète de styles pour hommes et femmes, y compris des marques de créateurs canadiens émergents, allant du style urbain aux vêtements pour le bureau, en passant par des tenues contemporaines et des pièces de créateurs. On y découvrira aussi une sélection de pièces mode déco et de marques exclusives à La Maison Simons. Le magasin mettra en lumière les oeuvres d'art d'artistes locaux dont les noms seront dévoilés à l'approche de l'ouverture du magasin, et présentera une conception architecturale unique créée par LemayMichaud et un design intérieur réalisé par Gensler Design.

«?Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec La Maison Simons et d'accueillir ce fleuron canadien de la mode au centre-ville de Toronto, au CF Toronto Eaton Centre?», a déclaré Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. «?Ce nouvel espace de magasinage très attendu inspirera et ravira les millions d'acheteurs et de touristes qui visitent notre centre commercial emblématique chaque année, tout en apportant un nouveau dynamisme à l'intersection iconique de Yonge et Dundas.?»

Une expérience de magasinage canadienne inégalée

En plus des collections exclusives conçues au Canada pour les hommes, les femmes et la maison, les deux nouvelles adresses de Toronto offriront à la clientèle le service personnalisé et l'expérience de magasinage qui distinguent La Maison Simons. Les collections seront présentées dans des zones distinctes de style boutique et proposeront une gamme de marques de renom, de griffes canadiennes et de pièces de créateurs, dans un écrin ponctué d'oeuvres d'artistes locaux.

Des marques écoresponsables exclusives

Depuis plus de vingt ans, La Maison Simons redéfinit les normes de la mode responsable en concevant des vêtements à faible impact environnemental à partir de matériaux recyclés et à impact réduit. Grâce à son programme Vision qui fixe des normes de développement durable pour ses marques exclusives, La Maison Simons souhaite encourager ses clients à faire des achats qui reflètent leurs valeurs personnelles. D'ici la fin de 2024, l'entreprise prévoit que 90 % de ses collections exclusives seront conformes à au moins un des critères de durabilité établis par Vision, l'objectif ambitieux étant d'atteindre 100 % au cours des prochaines années.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en oeuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste?; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 17 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec?; trois en Alberta?; un en Colombie-Britannique?; un en Nouvelle-Écosse?; et bientôt quatre en Ontario. La Maison Simons tient à remercier ses partenaires financiers, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque de Montréal, la Banque nationale du Canada, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et la Banque Toronto-Dominion.

Personnes-ressources pour les médias :

Eric Aach

[email protected]

514 569-3594

SOURCE Simons

6 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :