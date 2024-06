Des organisations unissent leurs voix pour réclamer un vrai plan de lutte contre la pauvreté





QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans Le Devoir, des groupes membres du Collectif pour un Québec sans pauvreté unissent leurs voix pour demander au gouvernement d'assumer ses responsabilités et de présenter un plan de lutte contre la pauvreté « ambitieux, qui nous permette enfin de tendre vers un Québec sans pauvreté ».

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, est censée déposer le 4e plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale d'ici le 30 juin.

« On sait à quel point les personnes en situation de pauvreté peuvent en arracher présentement avec la hausse du coût de la vie et la crise du logement, souligne le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Ce n'est pas pour rien qu'on assiste à une augmentation soutenue de l'itinérance et de l'insécurité alimentaire. Beaucoup de personnes n'arrivent juste plus à se loger ou à manger à leur faim au Québec en 2024. Et malheureusement, la lutte contre la pauvreté semble être la dernière des préoccupations de ce gouvernement.

« Dans un tel contexte, c'est certain que la ministre Chantal Rouleau a suscité beaucoup d'attentes en allant visiter des centaines de groupes communautaires et en lançant une consultation publique en vue du 4e plan de lutte contre la pauvreté. Les gens se sont dit que le gouvernement allait enfin avoir quelque chose à leur proposer pour améliorer leurs conditions de vie. Malheureusement, pour le moment, tout porte à croire que ce 4e plan d'action pourrait être extrêmement décevant.

« C'est du moins ce que suggère le dernier budget du gouvernement du Québec, qui ne prévoit que 784 M$ pour les cinq prochaines années afin de "réduire la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale". C'est presque quatre fois moins que ce qui était alloué au précédent plan d'action et c'est essentiellement pour prolonger le financement de mesures déjà existantes, qui ont peu d'impact sur le revenu des gens.

« Ainsi, dans la lettre ouverte publiée aujourd'hui, les signataires demandent au gouvernement "de prendre un pas de recul d'ici le dépôt du plan de lutte contre la pauvreté", "d'assumer ses responsabilités" et "de proposer un plan d'action à la hauteur des besoins". Pour le Collectif, il est clair que cela passe prioritairement par l'augmentation des revenus des personnes qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins de base, tout en s'attaquant résolument à la crise du logement et en améliorant l'accès aux services publics. »

POUR LIRE LA LETTRE OUVERTE, AVEC LA LISTE DES SIGNATAIRES : https://www.pauvrete.qc.ca/lettre-6juin2024/

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

6 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :