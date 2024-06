EXPLORANCE INTÈGRE L'IA À SA SOLUTION DE MESURE DE L'APPRENTISSAGE, POUR CONTRIBUER À LA CROISSANCE ORGANISATIONNELLE





Explorance, le principal fournisseur des solutions d'analyse du feedback, annonce aujourd'hui une mise à jour transformatrice de la solution de mesure de l'apprentissage Metrics That Matter (MTM). Doté désormais de MLY, solution d'Explorance alimentée par l'IA, MTM combine les données quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse complète de l'apprentissage.

Avec l'intégration de MLY dans MTM, les utilisateurs ont accès à une suite complète d'outils qui libèrent tout le potentiel de leurs données. Cette intégration offre une consolidation harmonieuse de données quantitatives et qualitatives, permettant aux utilisateurs de découvrir des corrélations cachées, des informations exploitables et des opportunités d'amélioration. En employant cette approche holistique, MTM favorise une compréhension plus approfondie des tendances, des modèles et des préférences des apprenants. En effet, cela garantit que les compétences de ces derniers correspondent aux exigences du poste, renforçant ainsi la main-d'oeuvre et améliorant la compétitivité, la productivité et l'innovation organisationnelle.

Également disponible en tant que solution indépendante, MLY distille les sources de commentaires non structurés en commentaires exploitables, permettant aux organisations d'analyser et d'exploiter efficacement les données qualitatives. La mise à jour intègre de manière transparente MLY à MTM et aide les parties prenantes à prendre des décisions plus éclairées en analysant automatiquement les commentaires et en incluant leurs sentiments, sujets et recommandations dans les tableaux de bord. Cette fusion permet aux organisations de prendre rapidement et précisément des décisions basées sur des données concrètes.

« Cette intégration de MLY dans MTM marque une étape importante dans notre parcours visant à offrir aux organisations des informations pertinentes et exploitables. En tirant profit de la puissance de l'IA, Metrics That Matter fournit désormais non seulement une analyse des données, mais aussi une feuille de route transformatrice pour la croissance et la performance organisationnelles », déclare Samer Saab, fondateur et PDG d'Explorance. « Cette avancée réaffirme notre engagement à favoriser l'objectif, l'impact et la croissance, tout en comblant le déficit de compétences critique dans le paysage en évolution d'aujourd'hui. »

Nouvelles fonctionnalités de MTM d'Explorance :

Inclut des données qualitatives dans des tableaux de bord personnalisables : les utilisateurs peuvent désormais inclure des données de commentaires dans leurs vues personnalisées existantes des données au sein des tableaux de bord, mettant en valeur des données quantitatives et qualitatives interconnectées. Ils peuvent explorer les données à l'intérieur des widgets du tableau de bord, permettant l'identification d'informations spécifiques et exploitables.

les utilisateurs peuvent désormais inclure des données de commentaires dans leurs vues personnalisées existantes des données au sein des tableaux de bord, mettant en valeur des données quantitatives et qualitatives interconnectées. Ils peuvent explorer les données à l'intérieur des widgets du tableau de bord, permettant l'identification d'informations spécifiques et exploitables. Prise de décision prescriptive et informations accélérées : identifie rapidement les tendances et les informations clés, facilitant ainsi des réponses rapides aux défis organisationnels. De plus, MTM fournit des recommandations concrètes provenant directement des apprenants eux-mêmes.

identifie rapidement les tendances et les informations clés, facilitant ainsi des réponses rapides aux défis organisationnels. De plus, MTM fournit des recommandations concrètes provenant directement des apprenants eux-mêmes. Analyse des tendances des sentiments : inclut une fonction d'analyse des tendances des sentiments qui suit les variations au fil du temps, permettant aux utilisateurs d'évaluer l'efficacité des initiatives de formation et de développement et de mettre en oeuvre les améliorations recommandées.

inclut une fonction d'analyse des tendances des sentiments qui suit les variations au fil du temps, permettant aux utilisateurs d'évaluer l'efficacité des initiatives de formation et de développement et de mettre en oeuvre les améliorations recommandées. Système d'alertes : identifie les commentaires contenant des termes préoccupants nécessitant un examen immédiat, permettant ainsi une gestion efficace et proactive.

Explorance présentera le tableau de bord MTM durant Explorance World 2024, un événement de trois jours destiné à tous ceux qui exploitent le feedback et l'IA pour contribuer à la réussite des apprenants et à l'expérience des employés de tous les secteurs.

Apprenez-en davantage sur Explorance, sur MTM et sur Explorance World 2024 au www.explorance.com/fr/

À propos d'Explorance

Explorance permet aux organisations de disposer d'analytique de données au service du feedback organisationnel nouvelle génération afin d'accélérer la transition de l'information à l'action, encourageant ainsi la philosophie du « Feedback for the brave » pour stimuler l'objectif, l'impact, et la croissance.

Forte de ses 20 ans d'expertise, Explorance, membre du Forum économique mondial et partenaire de confiance de 35 % des entreprises du Fortune 100 et de 25 % des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, a influencé plus de 25 millions de personnes grâce à des solutions primées telles que Blue, Metrics That Matter, et MLY.

Pour plus d'informations, visitez explorance.com ou contactez-nous sur LinkedIn, Facebook et X.

